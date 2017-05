Ayerdi ve "bien" que Fomento abogue por cláusulas de incumplimiento en el convenio del TAV y "se obligue a cumplir"

Etiquetas

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha manifestado, tras la intervención del ministro de Fomento en Pamplona sobre el tren de alta velocidad, que "está bien que aquel que tiene la competencia, que es el Estado, quiera poner cláusulas para que en caso de incumplimiento las cosas avancen".

Según ha expuesto en declaraciones a los medios de comunicación, "me parece bien porque si hubiera estado en el primer convenio quizás estaríamos en otra situación" y ha señalado que "desde Navarra queremos que se alcance un acuerdo y la infraestructura avance". "Si quien tiene la competencia se obliga a cumplir lo que firma, fantástico", ha comentado.

Manu Ayerdi ha señalado que el ministro "dijo una cosa que hablamos el 24 de enero y es que tenemos que firmar un nuevo convenio" sobre el corredor ferroviario. Según ha dicho, "él mismo recordaba ayer que el convenio actual está superado por la realidad y que hay que trabajar uno nuevo".

Ayerdi se ha "congratulado" de que el próximo 25 de mayo se reunirá con el ministro de Fomento para abordar el corredor ferroviario en la Comunidad foral y el bucle de Pamplona. Según ha dicho, hace "pocas semanas" había solicitado una reunión al ministro y "la semana pasada me propuso esa fecha".

Ha manifestado que le "congratula" también que Íñigo de la Serna acudirá a la reunión del próximo 25 con una propuesta de nuevo convenio. "Ahí estaremos para verlo y avanzarlo", ha dicho, para señalar que "los dos gobiernos estamos tratando la importancia de la infraestructura".

Sobre las palabras del ministro advirtiendo de que si el Gobierno foral no cumple, el Gobierno central asumirá las obras del TAV, Manu Ayerdi ha indicado que "habló de cláusulas de incumplimiento" y ha expuesto que "eso no hace más que recordar cómo en años anteriores la parte que no ha cumplido el convenio es la que no es navarra".

A su juicio, "está bien que aquel que tenga la competencia, que es el Estado, quiera poner cláusulas para que en caso de incumplimiento las cosas avancen". "Me parece bien porque si hubiera estado en el primer convenio quizás estaríamos en otra situación", ha manifestado Ayerdi, quien ha señalado que "desde Navarra queremos que se alcance un acuerdo y la infraestructura avance". "Si quien tiene la competencia se obliga a cumplir lo que firma, fantástico", ha expuesto.

El vicepresidente ha indicado que es "una infraestructura estratégica para Navarra absolutamente, solución de mercancías, solución de pasajeros, estándares europeos y vamos a trabajar". "Más allá del juego de palabras de si alta velocidad o altas prestaciones, hay que quedarse con lo que vayamos trabajando y aprobando", ha dicho.

Según ha continuado, "estamos hablando de corredor, de uso mixto y de estándares". "Eso es lo importante", ha expuesto Ayerdi.