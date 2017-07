El Ayuntamiento de Castelldefels suspende cautelarmente el cobro del impuesto de plusvalía

Etiquetas

El Ayuntamiento de Castelldefels ha suspendido cautelarmente el cobro del impuesto municipal de plusvalía, a la espera de que el Ministerio de Hacienda realice los cambios necesarios para adaptar la normativa legal a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el pago del impuesto en las ventas de viviendas con pérdidas.

En un comunicado, el consistorio ha justificado la suspensión con la inexistencia de base normativa que le permita saber cómo conocer si ha habido o no incremento patrimonial en una transmisión y los medios de prueba que se pueden admitir.

"Quien haga una compra-venta puede presentar la documentación al Ayuntamiento pero no se le hará la autoliquidación, si no que esperaremos unos meses prudencialmente a ver si el Ministerio de Hacienda se manifiesta y modifica los artículos correspondientes", ha explicado el concejal de Hacienda de Castelldefels, Antoni Casas, en declaraciones a Europa Press.

Aquellos contribuyentes que dispongan de la autoliquidación pero que todavía no hayan pagado pueden presentar un recurso de reposición para no constar como morosos ante la administración, mientras que los que ya han abonado el impuesto de plusvalía, pueden presentar una solicitud de ingresos indebidos con el fin de impedir que prescriba su derecho a la devolución.

El consistorio ha suspendido las tramitaciones de recursos, reclamaciones y solicitudes de ingresos indebidos hasta que estén vigentes las modificaciones normativas sobre el impuesto de plusvalía.

"Nos encontramos con que la gente pregunta y presenta recursos y no sabemos cuál será el criterio que Hacienda determinará para saber si se ha incrementado o no la ganancia del suelo, porque hay que tener en cuenta que el impuesto grava el terreno, no las fincas", ha explicado Casas.

Según el concejal de Hacienda, "con estas medidas se trata de hacer tiempo porque es de prever que antes de finalizar este año todo esto ya esté legislado, porque el Ayuntamiento de Castelldefels tiene ya 126 recursos de reposición y alguna solución hay que darles".