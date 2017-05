El Ayuntamiento de Málaga suspende temporalmente el cobro de la plusvalía cuando no hay incremento de valor

Etiquetas

Gestrisam liquidará a cero en los casos que la venta ha sido a pérdidas y lo mantendrá a la espera de instrucciones del Gobierno

El Ayuntamiento de Málaga ha suspendido temporalmente el cobro del impuesto de la plusvalía en los casos donde no haya incremento de valor entre la compra y la venta del inmueble.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga y concejal de Economía, Carlos Conde, junto al gerente del Gestrisam, Juan Manuel Ruiz Galdón, detallando que el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Consistorio dispone de un registro desde febrero de este año en el que los vecinos pueden aportar los documentos necesarios para hacer valer su situación de venta a pérdidas y en los que, según la sentencia del Tribunal Constitucional, quedaría anulado el pago de este impuesto.

De esta manera, ese inmueble queda recogido en el registro de Gestrisam con el impuesto liquidado a cero euros y a la espera de que el Gobierno central --competente en la legislación de este tributo-- "tome la decisión para modificar, suprimir o establecer alguna aclaración respecto a esta controversia jurídica", ha afirmado Conde.

"Quien tenga que liquidar ahora y solicite motivadamente que no ha tenido incremento de valor, nosotros le haremos una liquidación para que salga el impuesto a saldo cero y, cuando tengamos instrucciones del Ministerio de Hacienda, el contribuyente no se vea inquieto", ha argumentado.

En el caso de las plusvalías ya cobradas, Conde ha apuntado que "quedará recogido y reclamado por aquellas personas que entiendan que ha habido una minusvalía, aportando la documentación que así lo constate, y a la espera de la resolución del Gobierno".

"El Ayuntamiento va a suspender el cobro de la plusvalía en los casos donde no existe incremento de valor. Suspender el cobro no habla de lo que ya se cobró, sino a futuro", ha concretado.

Además, ha asegurado que el impacto de una posible eliminación de estas situaciones de plusvalías con pérdidas sería, en el caso del Ayuntamiento de Málaga, "bastante inferior que al de otros ayuntamientos". Según ha explicado, la bajada de los valores catastrales un 22 por ciento en 2015 supuso un descenso en la recaudación de los consistorios, por lo que algunas administraciones decidieron subir el tipo impositivo de la plusvalía, mientras que el Consistorio malagueño "decidió asumir esa bajada en el presupuesto".

Por su parte, Ruiz Galdón ha informado de que desde la puesta en marcha de este registro en Gestrisam en febrero dentro del programa 'Gestrisam Solidario', entre 550 y 600 personas han presentado documentación para alegar el cobro de su plusvalía.

Asimismo, ha dicho que la sentencia del TC no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que "no tiene efecto jurídico". No obstante, ha asegurado que "nos hemos adelantado, siguiendo las instrucciones del concejal, y tenemos cobertura jurídica suficiente para que estén todos los ámbitos controlados para que el ciudadano y las fuentes financieras del Ayuntamiento tengan garantías".

Del mismo modo, ha sostenido que existen procedimientos judiciales "que se están tramitando" sobre este asunto. En este caso, "cuando un juez falle a favor del ciudadano, nosotros nos abstendremos", mientras que antes "lo impugnábamos".

Cuestionados sobre un cálculo aproximado de cuántos inmuebles y personas podrían verse afectadas, Conde ha especificado que "difícilmente se puede dar un número estimativo", ya que hay "numerosos" elementos que podrían determinar el cobro de la plusvalía tras la resolución del Gobierno, enumerando las reclamaciones, "ya que no todo el mundo reclama"; el tipo de documentación que el Gobierno inste a solicitar; o el tipo de liquidación --si es entre vivos o 'mortis causa'--.