Ayuntamiento de Seseña (Toledo) instará a la Junta a tomar medidas que permitan aplicar el convenio sanitario con Madrid

El Ayuntamiento de Seseña (Toledo) ha aprobado este miércoles, en el Pleno Ordinario, instará a la Junta de Castilla-La Mancha a adoptar las medidas para garantizar que las personas que solicitaron ser atendidos en los hospitales de Madrid, según el convenio sanitario, puedan hacer efectivo este derecho.

La propuesta ha sido presentada por el Grupo Municipal Popular y ha contado con los votos a favor del gobierno municipal, la abstención de IU y los votos en contra del PSOE, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde de la localidad, Carlos Velázquez, ha señalado que "el objetivo de esta propuesta es responder a la demanda de los vecinos de Seseña que solicitaron en tiempo y forma acogerse al convenio sanitario".

Sin embargo, ante la decisión del presidente regional, Emiliano García-Page, que decidió paralizar el convenio, "la Consejería de Sanidad no ha tramitado dichas solicitudes, dejando a los vecinos en una situación de total indefensión".

La Plataforma para la defensa del convenio sanitario puso a disposición de los vecinos un documento por el que todas las personas que solicitaron en plazo acogerse al convenio pudieran dirigirse a la dirección del Sescam y solicitar su certificado, ya que, según la ley, por silencio administrativo las solicitudes tienen que ser estimadas inexcusablemente.

"Ahora los vecinos reciben su certificado para ser atendidos en el Hospital del Tajo, pero no pueden ejecutar dicho derecho ya que la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha no ha remitido la lista dichos usuarios a la Comunidad de Madrid y no ha dado las instrucciones para que los centros de salud deriven a los usuarios a los hospitales de la comunidad vecina", ha señalado Velázquez.

"INCUMPLIMIENTO DE LA LEY"

A su juicio, "la inactividad de la Junta supone un incumplimiento de la ley, pues el certificado reconoce que el convenio está vigente y debe aplicarse".

Por último, ha lamentado que "si el Gobierno regional no reconsidera su postura, tendrán que ser los tribunales de justicia los que le obliguen a hacerlo. La Plataforma para la defensa del convenio sanitario ya ha dado los primeros pasos en este sentido, denunciado los hechos ante la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha".