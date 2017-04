El Ayuntamiento "no es segundón" y tomará la iniciativa judicial con la M-30 "cuando procesalmente sea oportuno"

Etiquetas

El delegado de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha declarado que el Ayuntamiento de la capital "no es un segundón" y que tomará la iniciativa judicial relativa a la M-30 "cuando procesalmente sea oportuno".

El juez de Instrucción número 44 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón a raíz de una denuncia presentada por el partido Contrapoder por supuestas irregularidades en el mantenimiento de la M-30. Desde el Ayuntamiento está pendiente de fijar la fecha en la que se pondrá en marcha la comisión de investigación de la M-30.

Sánchez Mato ha declarado tras la comisión del ramo que ha tenido conocimiento de las diligencias previas abiertas a través de la prensa. "El Ayuntamiento tiene su propia iniciativa en el ámbito judicial. En su momento, como ocurrió con la EMVS, el Ayuntamiento decidirá si inicia acciones judiciales", ha contestado a los periodistas.

"No nos temblará la mano para iniciarlas", ha aseverado Sánchez Mato, después de asegurar que no conocía hasta el momento de la existencia del partido Contrapoder. "El Ayuntamiento no es un segundón en este caso sino que tiene que tomar la iniciativa pero cuando procesalmente sea oportuno", ha indicado.