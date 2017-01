GÜRTEL. BÁRCENAS NIEGA HABER RECIBIDO “NADA” DE CORREA, CRESPO O `EL BIGOTES´

Etiquetas

El extesorero del PP Luis Bárcenas, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por su relación con la `trama Gürtel´, aseguró este miércoles que “nunca” ha recibido nada ni del cabecilla de la red, Francisco Correa, ni de su mano derecha, Pablo Crespo, ni del representante de la trama en Valencia, Álvaro Pérez `El Bigotes´.En respuesta a preguntas del abogado Javier Vasallo, que representa a Álvaro Pérez, el extesorero confirmó que le conocía y le consideraba una persona "muy creativa" en lo profesional, pero “no tenía ningún grado de confianza con él. Yo creo que nos hemos visto tres o cuatro veces con el señor Pérez en Génova a lo largo de cuatro años".Como consecuencia de esos encuentros, agregó, “yo acotaba las cifras” que proponía para la realización de los actos “y decidía si eran asumibles económicamente”.Bárcenas aseguró en la trigésimo segunda jornada del juicio que el PP de Madrid aportaba fondos a su estructura en los municipios de Majadahonda o Pozuelo para las campañas electorales. "El PP de Madrid aportaba fondos, claro, la campaña regional de Madrid incluía los municipios, no puedo decir la cuantía", explicó.En respuesta al defensor del delator de la trama, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, Bárcenas dijo que jamás había hablado con él.El letrado quiso centrar su interrogatorio en el conocimiento que el extesorero pudiera tener de la financiación irregular del PP en esos municipios, pero el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le advirtió: “Una cosa es el Partido Popular y otra es el Partido Popular de Madrid. No mezclemos las cosas, no aprovechemos una cosa para hablar de la otra".