Baltasar Garzón: "España no ha superado la Guerra Civil, sigue habiendo un ellos y un nosotros"

El exmagistrado Baltasar Garzón considera que la memoria histórica, en un país como España, "ya debería estar resuelta desde hace tiempo, pero no hay voluntad" ni por parte de los políticos ni de los jueces.

Garzón ha participado este miércoles en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) en un acto de homenaje al juez Luis Pando Rivero, fusilado en la localidad arousana en 1936.

En su alocución, ha dicho no querer restar méritos a la Transición española, ya que una cuestión como el resarcimiento a las víctimas del Franquismo quizá no se pudo resolver en aquel momento.

Pero ha recordado que desde la muerte de Franco hasta hoy ya ha transcurrido incluso más tiempo que el que duró la dictadura. "Por lo tanto, lo que no se pudo hacer en ese momento sí que se pudo hacer después. La pregunta es ¿por qué no se ha hecho?", ha destacado.

El propio Baltasar Garzón ha respondido a su pregunta: "Sencillamente porque no hemos superado aquello, porque sigue habiendo un ellos y nosotros", ha aseverado.

REPARACIÓN SIMBÓLICA

El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha recordado que las víctimas del Franquismo tienen reconocidos sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y que España tiene firmados todos y cada uno de los convenios internacionales que así lo recogen, "pero no los cumple".

En este sentido ha señalado que "hace falta una reparación simbólica desde el Estado que sea asumida y que nos haga superar ya esa dicotomía que se lleva en los genes".

LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

En su opinión, "el proceso natural para cerrar este capítulo pasa primero por aplicar la normativa en vigor, que es la Ley de Memoria Histórica".

Una ley, ha dicho "corta, de alcance limitado que solo dice cosas muy elementales y que no da vía a la acción judicial ni a la investigación penal".

Pero aún así, ha añadido: "Nuestra obligación es exigir al Gobierno el cumplimiento de esa norma y potenciar las políticas de memoria a nivel de la sociedad civil organizada", ha subrayado.

Para Baltasar Garzón, "la verdadera reparación como Estado" es tomar medidas para que la cuestión de la memoria histórica no sea un debate. "Hay una Ley de la Memoria Histórica, ¿cómo es posible que siga habiendo ayuntamientos que no la cumplen? Y encima son premiados por la Fundación Francisco Franco y no pasa nada", ha criticado.

"¿Alguien ha visto que en Alemania exista una fundación que se llame Adolf Hitler?", se ha preguntado Garzón. "Pues aquí sí la hay de Francisco Franco y además otorga premios a servidores públicos que hacen gala de no cumplir la ley de Memoria Histórica. Es una aberración", ha censurado.

JUSTICIA RESTAURATIVA

Garzón considera que a día de hoy "los jueces tienen una obligación no solo moral o ética sino incluso legal de proteger a las víctimas y de encontrar el modo de otorgar esa protección".

Una protección, ha añadido, que no necesariamente tiene que provenir de una justicia penal retributiva. "Hay también una justicia restaurativa, hay justicia y reparación simbólica, hay muchas cosas que se pueden hacer si hay voluntad pero creo que en gran medida lo que falta es voluntad de poner fin a este capítulo que ya dura demasiado tiempo en nuestro país", ha finalizado.