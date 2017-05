Una empresa de embalaje en Barajas acusa a Aena de tener "directivos corruptos" y no actuar contra operadores "ilegales"

Etiquetas

Desde Aena aseguran que sí están actuando contra los plastificadores ilegales pero que no tiene competencia en seguridad en zonas públicas

Una de las empresas de embalaje y plastificado de las maletas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas Sinapsis Trading ha acusado este jueves a Aena de tener "alguna manzana podrida" y "directivos corruptos" que estarían influyendo para no actuar contra los operadores "ilegales" que realizan estos mismos trabajos en el aeródromo.

El presidente de Sinapsis, Fabio Talin, ha explicado que la facturación de "estos ilegales" asciende a unos 3 millones de euros al año "en negro" y ha detallado que su empresa ha trabajado ya en Barajas en otras ocasiones, la última hace cinco años hasta que terminó su concesión, pero que desde que volvió el 30 de diciembre de 2015 al aeropuerto de la capital se ha encontrado con "la mitad del mercado".

"El mercado completo corresponde a 1.200.000 maletas, lo que equivale a 10 millones de euros", ha dicho Talin, que ha asegurado que en 2016 embalaron solo 600.000 maletas porque "la mitad del trabajo" la hacen "los ilegales".

Según datos que ha facilitado una empresa de investigación privada contratada por Sinapsis para analizar esta situación, hay un total de 156 inmigrantes en la actualidad que ofrecen estos servicios en Barajas sin ningún tipo de regulación y "con impunidad", y estos realizan entre 500.000 y 600.000 envoltorios al año.

A juicio de Talin, es "obvio" que "alguien o un equipo de directivos" se está llevando estos tres millones de euros anuales. "No pueden estar estos 156 tipos solos y sin control; detrás hay una banda", ha afirmado el presidente de Sinapsis.

Según también la empresa de investigación privada a la que hace referencia el presidente de esta empresa de embalaje, entre los embaladores ilegales habría tres subgrupos: uno de latinoamericanos, otro de europeos del este y un último de magrebíes.

Aena, según Sinapsis, no ha hecho nada por resolver el problema y, ya por esto, afirman que la anterior concesionaria ya habría tenido que marcharse de Barajas.

A Sinapsis le parece un "problema grave de seguridad" el hecho de que estas personas puedan manipular las maletas de los pasajeros en un país con un nivel de alerta terrorista 4 sobre 5 porque consideran "absolutamente factible" que entre "estas mafias" se infiltren células terroristas o lobos solitarios que planeen un atentado.

"En muchas ocasiones se ve a los vigilantes de Eulen, empresa de seguridad contratada por Aena, ser testigos de estas fechorías sin intervenir y pasar de largo o inclusive acercándoseles para hacer comentarios de tipo dudoso, como 'ya te dije que no volvieras hasta el lunes'", ha criticado Sinapsis en un comunicado respecto a la actividad de los plastificadores ilegales.

AENA LO NIEGA

Sin embargo, el operador aeroportuario español ha desmentido esto último y ha afirmado que aunque no es "responsable de los operadores ilegales", sí actúa "contra los plastificadores ilegales".

Aena se ha referido a sí misma como "víctima de estas actuaciones" que afectan a "su propia imagen" y ha manifestado que no tiene "competencia en la seguridad de las zonas públicas del aeropuerto".

Por su parte, Aena critica que Sinapsis dejase de pagar las cantidades pactadas por medio del contrato de concesión del servicio en julio de 2016, ante lo que Sinapsis presentó en noviembre del año pasado una demanda de medidas cautelares solicitando que el Juzgado reconociera su derecho a no pagar la renta al entender que Aena les había garantizado un mercado de explotación que ya no existía.

En este sentido, Talin ha asegurado que sumando el 1.700.000 euros que pagaron en concepto de aval a lo ya pagado están en orden de pago en lo que corresponde a un mercado de 600.000 maletas, incluso pagando "un poquito más" de lo que corresponde.

"Si el mercado es la mitad del que Aena aceptó de nuestro plan de negocio, nuestra oferta no sirve. No puedo pagar 3.400.000 euros si la facturación es la mitad que antes", ha expuesto el presidente de Sinapsis.

"En marzo de 2017 se acumulaban impagadas las facturas correspondientes a las rentas desde julio de 2016 a febrero de 2017, un total de 3.104.544,91 euros por lo que Aena, al igual que realizaría con cualquier otro arrendatario, adoptó todas las medidas dentro de su ámbito de competencia: incautar el aval de Sinapsis Trading y notificar la decisión de resolver el contrato", comunican desde Aena.

EN LOS TRIBUNALES

El pasado 4 de abril, Sinapsis interpuso en el Juzgado de Instrucción Nº12 de Madrid una querella contra Aena por presunta estafa, que será admitida a trámite "en siete o diez días", después de que se desestimase el 23 de diciembre de 2016 la demanda de medidas cautelares al no observar el juez "hechos constitutivos de delito".

"Hemos hecho de todo antes de llegar hasta aquí, pero Aena nos cerró las puertas completamente", ha manifestado Talin, quien asegura que la directora general de Barajas, Elena Mayoral, le invitó a "seguir pagando" y a "mantener una actitud pasiva" contra los ilegales porque ellos lo resolverían.

No obstante, el aeropuerto llegó a dar por resuelto el problema y, dado que no ha desaparecido, afirma Talin, la empresa se puso a buscar otras alternativas.

La empresa Sinapsis también ha señalado presuntas "irregularidades" en el concurso presentado para sustituirla. "Ayer se ha dado el cumplimiento de una licitación farsa", ha expresado Talin.

Al respeto, el presidente de Sinapsis ha explicado que de las "cinco o seis empresas" que se presentaron a concurso el pasado 2015 solo repite una, algo que califica de "raro", que compite solo con una nueva empresa que "no conoce" el sector.

La empresa que repite es Excess Baggage, que, según Talin, lleva "meses" presumiendo de tener "ganado" el concurso. Esta empresa "curiosamente" ha ofertado 17 millones de euros en esta licitación cuando, y pese a "conocer el problema de los ilegales", en 2015 ofreció solo 13 --por debajo de los 20 que ofreció Sinapsis--.

Talin ha asegurado que le han llegado "rumores" de que se produjo "un cambio" en los sobres con las ofertas económicas presentadas, que se abrieron este miércoles --hasta su apertura, las ofertas son secretas--, para garantizar la "victoria" de Excess Baggage.

Sin embargo, lo más grave para Sinapsis es que aunque todavía no se haya producido una adjudicación y los sobres de las dos empresas que se presentaron a concurso se abriesen ayer, Excess Baggage lleva operando al lado de los puestos de la propia Sinapsis desde el pasado 11 de mayo "con recibos y todo".

Además, Talin ha mantenido que esta nueva compañía tiene a algunos de los ilegales trabajando. "Es evidente que hay una connivencia total con los ilegales", ha declarado. "Por lo que yo puedo ver es obvio que algún directivo de Aena no quiso resolver el problema, porque es un problema que da tres millones de euros al año", ha apuntado Talin.

"Al final, han puesto dentro a una empresa con una licitación que es falsa y se entiende perfectamente que esta empresa no dará ningún problema a Aena y seguirá dejando los tres millones de euros a este equipo de directivos corruptos", ha añadido el presidente de Sinapsis.

Asimismo, Talin se ha preguntado por qué si Barajas, El Prat y Atocha están dentro de un estatuto especial de seguridad, nadie parece querer "resolver el problema" en el aeropuerto madrileño. "¿Por qué? Porque hay tres millones de euros en efectivo".

"Si en la posición legal tienes gente que convive con los ilegales y les dice a los pasajeros que es todo igual... me parece muy fuerte. Hay alguna manzana podrida que obviamente es un directivo", ha opinado Talin, quien "no está acusando a nadie en particular" y se limita a contar lo que ha visto. "Lo que yo vi ayer (cuando llegó a Barajas) es a los ilegales diciendo 'hemos ganado'", ha concluido Talin.