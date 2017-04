El Barça expresa su "sorpresa" y cuestiona los procedimientos de actuación del TAD en el 'caso Neymar'

Etiquetas

El FC Barcelona ha expresado su "sorpresa" y ha cuestionado los procedimientos de actuación del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al apoyarse en que este organismo "nunca notificó" el horario fijado para su reunión, además de no entender que el presidente del mismo, Enrique Arnaldo, haya vertido opiniones "sobre la conveniencia de decretar o no una medida cautelar" para Neymar de cara al Clásico.

"El FC Barcelona expresa su sorpresa porque el presidente del TAD afirma en su escrito que este organismo no había podido resolver el recurso dado que era 'público y notorio' que el TAD ya había finalizado la reunión, teniendo en cuenta que el club presentó el recurso dentro de los plazos establecidos en las normas reguladoras correspondientes. Además, el TAD nunca notificó al club el horario fijado para su reunión", rezaba el comunicado de la entidad azulgrana.

En primer lugar, el FC Barcelona inició su comunicado afirmando que interpuso a las 16:08 horas del viernes "el recurso correspondiente a la resolución" dictada por el Comité de Apelación de la RFEF en referencia a la sanción recibida por el brasileño. Además, le "sorprende" que Arnaldo haya manifestado en su escrito que necesita el informe del Comité de Apelación para resolver "cuando, de hecho, ayer -viernes- el TAD no disponía de este informe en el momento de celebrar su reunión".

"El FC Barcelona también quiere puntualizar que, pese a lo que el presidente del TAD manifiesta en su escrito, el club solicita al TAD que dicte una resolución y que, en caso de que esta confirme la sanción del jugador, otorgue, subsidiariamente, su suspensión cautelar", continúa el comunicado.

Asimismo, el Barça afirma que "no es cierto" que hayan pedido opinión referente a la disponibilidad del jugador para jugar este domingo en el Santiago Bernabéu. "Lo que se pidió al TAD es la estimación del recurso y, en consecuencia, la declaración de la disponibilidad del jugador para ser alineado", detalló.

"También resulta sorprendente que el presidente del TAD, prescindiendo de todas las formalidades procedimentales previstas en las normas, se permita dar una opinión sobre la conveniencia de decretar o no una medida cautelar", sentenció el Barça, que "sigue esperando la resolución del TAD al recurso presentado", por lo que da "por hecho" que el presidente del TAD "no participará en la deliberación para no predisponer la resolución con sus opiniones ya expresadas públicamente".