Barcelona recurrirá la anulación de la tasa de pisos vacíos y ve "indecente" el recurso de la banca

Etiquetas

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha avanzado este martes que el Ayuntamiento "batallará" y recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula la tasa para pisos vacíos de grandes tenedores, que fue recurrida por la Asociación Española de Banca, algo que Pisarello ha tachado de "indecente".

"Me parece auténticamente indecente que estén batallando por una tasa de 633 euros por piso vacío, cuando la banca ha recibido a lo largo de estos años más de 60.000 millones que han salido del bolsillo de la ciudadanía", ha aseverado en declaraciones a los medios, y ha avisado de que el Ayuntamiento hará todo lo que esté en su mano para garantizar el derecho a la vivienda.

El Ayuntamiento estudia las implicaciones de la sentencia, pero usará todas las brechas para poder continuar tramitando la tasa --ha abierto diez expedientes desde que se aprobó en septiembre de 2016--, según Pisarello, que ha sentenciado: "Tener pisos vacíos de manera injustificada en un contexto de emergencia social es inaceptable. No permitiremos que pase, lo diga la banca o lo diga quien lo diga".

TASA "ABSOLUTAMENTE LEGAL"

Ha asegurado que la sentencia señala que la tasa es "absolutamente legal" pero que el Ayuntamiento no tiene competencias para cobrarla, algo que no comparte el Gobierno de Ada Colau, porque considera que la Carta Municipal de Barcelona le otorga competencias cuando no las ejerce la administración que las tiene en primer lugar, en este caso la Generalitat, ha dicho.

"Si el Ayuntamiento impulsó la tasa es porque la Generalitat no lo había hecho", ha aseverado Pisarello, quien ha garantizado que el Ayuntamiento continuará recordando al resto de administraciones que deberían hacer más para garantizar el derecho a la vivienda.

Ha insistido en que la Generalitat "debería hacer un esfuerzo mucho más grande del que ha hecho" en materia de vivienda y, a preguntas de los medios, ha dicho que no han abordado el asunto con el Govern, y que han alcanzado otros acuerdos con el Govern en esta materia dentro del Consorcio de Vivienda.

"ANOMALÍA" INACEPTABLE

"En una situación de emergencia habitacional, tener pisos vacíos de forma injustificada es una anomalía que no se puede aceptar de ninguna manera", ha insistido, y ha defendido que la vivienda es un derecho y no está para especular, por lo que el Ayuntamiento no dudará en ponerse al lado de los ciudadanos ante actividades especuladoras.

El Ayuntamiento aprobó la tasa en septiembre, y la fijó en 633 euros para propietarios de pisos vacíos durante más de dos años, con el objetivo de costear la inspección y la tramitación de expedientes y sanciones, algo que hasta el momento asumía el consistorio.