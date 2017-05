Barkos dice que el Gobierno navarro ha reforzado los controles en relación con los cursos de formación

Etiquetas

El Ejecutivo estudia personarse como acusación particular en las diligencias abiertas en el juzgado por cursos de UAGN

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha confirmado que el Ejecutivo está "valorando" personarse como acusación particular en relación con las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona por presuntas irregularidades en el cobro de subvenciones para cursos de formación de la UAGN y ha asegurado que el Gobierno navarro ha reforzado las medidas de control sobre estas actividades.

Barkos, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el Pleno del Parlamento, ha señalado que ha tenido conocimiento de la "dimensión" de este asunto por los medios de comunicación y ha recordado que la investigación está "bajo secreto de sumario". "El departamento de Desarrollo Rural ha trasladado toda la información requerida por la Guardia Civil sin que en este momento tengamos conocimiento de los expedientes que puedan estar sometidos a irregularidades", ha señalado.

No obstante, la jefa del Ejecutivo ha indicado que el Gobierno, "ante la gravedad de este caso, está valorando personarse como acusación particular en relación con las diligencias previas que se siguen en el juzgado". Ha precisado que no se han iniciado acciones administrativas al estar el caso bajo investigación penal, "para no interferir" en ella.

En todo caso, Barkos ha indicado que "se han extremado las medidas de control" sobre este caso concreto y el Servicio Navarro de Empleo va a proceder a revisar los expedientes en los que consten acciones de formación de UAGN. Además, se revisará de forma "aleatoria" con llamadas personales el desarrollo de las acciones formativas.

En el ámbito general, la jefa del Ejecutivo navarro ha destacado que en 2016 por primera vez se aprobó el plan de seguimiento de este tipo de ayudas y convenios, que hasta 2015 correspondía a los gestores de las ayudas, "una situación que este Gobierno ha revertido para bien del interés general".

Finalmente, Barkos ha dicho que, "en defensa del interés general de Navarra, el Gobierno llevará a cabo todas las acciones pertinentes".

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que los pasos dados por el Gobierno no son "suficientes" y ha asegurado que el Ejecutivo "tiene instrumentos e información suficiente para personarse ya en las diligencias abiertas".

Así, ha valorado los controles que ha puesto en marcha el Gobierno, "porque daba la sensación de que este tema de subvenciones y cursos era algo muy lejano que se refería a los ERE en Andalucía, pero ha aparecido en Navarra una práctica que, a nuestro juicio, es corrupta".