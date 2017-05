Barrilero aboga por un cambio en la estructura de Fiscalías para resolver retos como las nuevas formas de delincuencia

Etiquetas

Adán dice que deben facilitar el acceso a la tutela judicial y "compensar desniveles" entre consumidor y empresa, o administración y administrable

La nueva Fiscal Provincial de Bizkaia, Ana Barrilero Yarnoz, ha abogado por un cambio en la estructura de Fiscalías para resolver retos como las nuevas formas de delincuencia. Por su parte, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha afirmado que el ministerio público debe facilitar el acceso a la tutela judicial, "compensando enormes desniveles" como los existentes entre consumidor y empresa, administración y administrable", o entre quienes tienen mayor y menor poder económico.

Barrilero ha tomado posesión de su cargo después de desarrollar su labor durante 30 años en la Fiscalía vizcaína, en la que también ejerció como Fiscal jefe su padre, Fernando Barrilero.

En su intervención en el Palacio de Justicia de Bilbao, Barrilero ha afirmado que desempeñará su nuevo cargo acompañada de un equipo de fiscales profesionales "que desarrollan con dignidad y honestidad su labor de cada día en servicio de la sociedad" y con una oficina fiscal "comprometida diariamente" con su trabajo.

Además, ha señalado que concibe la actividad de Fiscal Jefe como "una gran coordinación con los fiscales de las diferentes delegaciones". "Hoy son muchas las funciones que se atribuyen al Ministerio Fiscal y los cambios producidos en la sociedad, las nuevas tecnologías, las reformas legislativas y las nuevas formas de delincuencia hacen necesario un cambio en la estructura de las Fiscalías para resolver con profesionalidad y eficacia a los nuevos retos que se plantean en la realidad", ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que, "si bien la actuación del ministerio del fiscal en el ejercicio de la acción penal es la más conocida", ha dicho que también ejerce "otras igualmente importantes".

En este sentido, ha destacado su labor en el ámbito de la protección de los menores "como representantes de éstos cuando existe conflicto de intereses y cuando están necesitados de protección", o en el derecho de Familia, en la defensa de los discapacitados y de las víctimas, así como en el ámbito de la protección de los Derechos Fundamentales en todas las jurisdicciones, Civil, Contencioso-administrativa y Social.

También ha recordado que la Fiscalía se ha caracterizado por ser "fiel a la misión de promover la acción de la Justicia", como establece el artículo 124 de la Constitución Española "en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley".

"Los principios rectores de la institución, legalidad, imparcialidad, unidad de actuación e independencia, han sido y seguirán siendo los cuatro pilares de nuestra actuación", ha explicado.

Ana Barrilero ha asegurado que el principio de imparcialidad supone objetividad e independencia de actuación, "mirando a las cosas sin prevención, ni a favor ni en contra de alguien, sino con rectitud".

UNIDAD DE ACTUACIÓN

Asimismo, ha defendido el principio de unidad de actuación, "que asegura la interpretación homogénea de la Ley", y con ella se pretende que "la actuación del Fiscal, sino idéntica, sea, al menos, congruente en casos semejantes", con el fin de que la ciudadanía "vea en su función una uniformidad que le proporcione seguridad jurídica".

También ha aludido al principio de dependencia, que cree que debe estar destinada "únicamente a garantizar la uniformidad y la unidad del ministerio fiscal, con absoluto respeto a la legalidad e imparcialidad".

Barrilero ha emplazado, asimismo, "a la discreción, a fin de preservar la presunción de inocencia y no entorpecer la investigación, sin perjuicio del derecho a la información".

La Fiscal Provincial de Bizkaia se ha comprometido a trabajar "con mayor esmero, si cabe, para la sociedad". Tras expresar su reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "por la dedicación y eficacia con la que desarrolla su indispensable labor", ha agradecido especialmente su trabajo a los miembros de la Policía Local, "que tanto han colaborado con esta Fiscalía, fundamentalmente en lo que hace referencia al tráfico de drogas".

Por último, se ha emocionado al recordar a su padre, Fernando Barrilero, que también fue Fiscal jefe en Bizkaia, y le transmitió "su amor a la Justicia, al Derecho y a la carrera fiscal".

RETOS

Por su parte, la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, ha destacado los retos a los que se enfrenta ahora Ana Barrilero y ha apuntado que "hay una creciente llamada del legislador a la actuación" del ministerio público "en todo tipo de normas".

En este sentido, se ha referido a que ahora deban ejercitar "acciones de reclamación de muy diferentes intereses" a los que no están acostumbrados para que, con su intervención, "se pueda facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional, compensando el enorme desnivel, por ejemplo, entre consumidor y empresa, entre administrable y administración, o por razón del mayor poder económico de un ciudadano frente a otro cuando los límites de la Justicia gratuita no logra cubrir ese desnivel".

"En todo ese proceso de cambio, será importante mostrar a todos hacia fuera de nuestra institución que, sin perjuicio de las facultades como Fiscal jefe, esta Fiscalía trabaja en equipo y surgen discrepancias", indicado.

En su opinión, éstas no hay "por qué ocultarlas porque derivan y son consustanciales" a su trabajo. "La aplicación del Derecho al caso concreto no es una operación matemática, es algo en lo que surgen discrepancias, y porque, en definitiva, el derecho no es algo inamovible", ha dicho.

El primero en intervenir en el acto ha sido el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, que ha dado a Barrilero "la más acogedora bienvenida" de la Sala de Gobierno, que él preside.

"SOBRIEDAD, VALENTÍA Y PRUDENCIA"

Ibarra ha destacado que "seguro" que la nueva Fiscal Superior de Bizkaia "pone a punto y a prueba con éxito las cuatro virtudes jurídicas que, de manera compartida", aspiran tanto los integrantes del ministerio público como de la Judicatura, como son "la imparcialidad, la sobriedad, la valentía y la prudencia".

"La experiencia nos dice que tenemos más posibilidades de acierto si ponemos en valor ese acervo de sabiduría práctica al que culturalmente conocemos como la virtud de la prudencia", ha indicado.

Por último, ha mostrado su convicción de que "la ejecutoria" del padre de Ana Barrilero, Fernando, durante tres décadas en el Palacio de Justicia, que también ejerció de Fiscal jefe de la Audiencia de Bizkaia, "va a facilitarle el desempeño de la función" con la que ésta se ha comprometido.

En el acto de toma de posesión de Ana Barrilero como Fiscal Provincial de Bizkaia, en sustitución de Carmén Adán, que fue designada Fiscal Superior a finales de febrero, han estado presentes autoridades civiles y militares, así como de una amplia representación de la Judicatura y el Ministerio Fiscal.

Entre otros responsables institucionales, se encontraban la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés.