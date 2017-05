Bartomeu: "Si no se gana la Liga la temporada no será exitosa"

Etiquetas

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha negado que vaya a dimitir y admitió que si el equipo no gana LaLiga Santander, en la que actualmente es líder pero depende de un Real Madrid con un partido pendiente este miércoles ante el Celta en Vigo, la temporada no será "exitosa" aunque ganen la Copa del Rey frente al Alavés.

"Si no se gana la Liga la temporada no será exitosa, no habrá sido como hubiésemos querido, pero es fútbol y no se puede ganar siempre", aseguró en su discurso ante el Senado del FC Barcelona, formado por los socios más antiguos del club, antes de asegurar que son un club referente "por títulos, manera de jugar y por tener los mejores jugadores".

Bartomeu, que basó su discurso en la situación deportiva, la adhesión al Pacto Nacional por el Referéndum, la situación judicial y el modelo del club, estuvo a la defensiva. "Se nos acusa de no saber defender el modelo y de que solo somos unos buenos gestores. Pienso que tal y como está el mundo del fútbol, ser considerado buenos gestores no nos molesta nada", esgrimió.

"Esta era ganadora arrancó con la llegada de Ronaldinho en 2003 y se ha consolidado con el liderazgo de Leo Messi. Me gustaría que cuando se hablara de modelo, se hiciera de una manera seria y no sólo del modelo de juego, que por supuesto queremos mantener porque es parte de nuestra esencia. Preferiría hablar de modelo de club. Forma parte de las obligaciones de esta Junta y de cualquier otra que venga en un futuro tener un modelo de gestión responsable, riguroso, ambicioso y sostenible", comentó.

En cuanto a Luis Enrique Martínez, recordó que se va por desgaste y negó tener firmado ya a su sucesor en el banquillo. "Hemos tenido tres temporadas formidables, pero ha decidido dejar el cargo porque desgasta mucho. Hoy no puedo dar nombres de posibles entrenadores. Trabajamos para prolongar la era ganadora. El club trabaja en la planificación de la próxima temporada", comentó.

También quiso acabar con los rumores sobre una posible dimisión. "Aprovecho para decir a todos aquellos que han afirmado que esta Junta, o yo mismo, estamos pensando en dimitir, que no tenemos la menor intención de hacerlo y no por aferrarnos al cargo. Nos sentimos legitimados para seguir tomando decisiones y trabajando por el Club y también muy ilusionados y con mucha fuerza para seguir haciéndolo, aseguró.

El presidente abrió su repaso a la actualidad del club defendiendo la adhesión del FC Barcelona al Pacto Nacional por el Referéndum. "Catalunya está viviendo uno de los momentos más decisivos de su historia reciente y el Barça no puede dar la espalda a esta realidad. Suscribimos un compromiso con los valores democráticos y plurales de nuestro país", explicó.

Al respecto añadió que han recibido "presiones de todo tipo", de diferentes sectores o procedencia, para que el club se manifestara en un sentido u otro. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer, no lo que unos u otros consideran que teníamos que hacer o querían que hiciéramos", aseveró.

En relación al 'Caso Neymar 2', en el que la Audiencia Nacional dictaminó recientemente la apertura de juicio oral contra el Barça, Neymar, sus padres, el expresidente Sandro Rosell, el Santos y el propio Bartomeu, aseguró que es "muy grave" que el juez, en su escrito, dedique la mitad de las casi 50 páginas a justificar su posición.

"Tanto el Barça como el jugador somos víctimas de este conflicto de intereses entre el Santos y DIS y haremos todo lo posible para defender nuestra inocencia y nuestro honor. Lucharemos al máximo para que se haga justicia, la justicia a la que todos tenemos derecho", manifestó.