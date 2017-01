¿Cómo reaccionó Belén Esteban a la expulsión de Toño Sanchís?

Etiquetas

El pasado jueves salió de la casa de Gran Hermano VIP Toño Sanchís, el polémico exrepresentante de Belén Esteban, la estrella del programa Sálmave. Tras lo ocurrido, Belén Esteban quiso pronunciarse ante la primera expulsión de GH VIP y todo el paso de Toño por la famosa casa de Guadalix de la Sierra.

La colaboradora de Sálvame, Belén, estuvo en Sálvame Deluxe y habló sobre la sorprendente o no expulsión de uno de los componentes de la banda del Capitán Canalla: "No vi la gala, sólo vi el momento de la expulsión y tengo que decir que me alegré bastante. Lo primero que me salió fue decir: ¡ole, ole y ole! Porque es lo que yo quería".

Belén Estaba parecía muy convencida de que el primero en salir de la casa de Guadalix de la Sierra sería el que fuera su amigo años atrás y exmanager, Toño, y añadió una sorprendente afirmación: "Yo tengo clarísimo por qué se ha ido".

La colaboradora de Sálvame no perdió la ocasión y también apuntó por qué según ella, fue expulsado tan pronto del programa su exrepresentante: "Se ha ido porque hizo un grupo con Alejandro y con Tutto, se aisló y no dejaba entrar al resto de concursantes".

Y es que Belén se sentía especialmente molesta con aquellas personas que le han responsabilizado a ella de la expulsión de Toño Sanchís de la casa.

Sobre las declaraciones que Toño hizo sobre Sálvame, Belén respondió de forma tajante: "Si nosotros somos la 'pandilla basurilla' de este programa y este programa es lo peor, lo que no entiendo es como viene Ángela Portero y se lleva el 20%. Yo sinceramente a día de hoy no creo que un programa que le pone tan mal, él se siga llevándose un 20% y encima tenga la libertad de ponernos a parir".

A la colaboradora le parecía muy extraña la actitud que ha mostrado Toño durante los últimos meses en los programas de televisión donde se ha sentado el manager a hablar. Belén reconoce que jamás le había visto con esa actitud tan altiva y con ese punto macarra tan excesivo. Y Belén sentencia: "Su mal perder le hizo perder los papeles".

Y es que como apunta la colaboradora, el manager lleva así desde que se sentara por primera vez en un programa de televisión desde que saltara el escándalo entre ellos dos y recurrieran a los juzgados. "Yo ya desde el primer día que le vi en Ana Rosa, sus modales y todo... Yo ya sabía que iba a salir así perfectamente lo tenía clarísimo".

La guerra entre Belén Esteban y Toño Sanchís no para de crecer y de hacerse más dura la batalla ahora que los dos se pronuncian sobre el tema. ¿Se calmarán las aguas tras la expulsión de GH VIP de Toño Sanchís?