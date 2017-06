Benedito denunciará a Vives si no rectifica tras hacerle pasar "por un moroso"

Etiquetas

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha dado este miércoles al portavoz de la Junta Directiva del club blaugrana, Josep Vives, un plazo de tres días para rectificar su acusación de "moroso" y de deber a la entidad un total de 9.862,53 euros y ha calificado de "mentiroso" a Vives y de "patético" que diera en público esos datos en el marco de la posible moción de censura emprendida por el empresario.

"Miente. Y sabe que miente, solo quiere desprestigiarme y hacerme pasar por un moroso. Le pido al señor Josep Vives que rectifique en tres días porque ha cruzado una línea roja. Si no emprenderé acciones legales", aseguró Benedito en rueda de prensa.

Después de que el lunes Vives asegurar en rueda de prensa tras una reunión de Junta Directiva que Benedito debía al club esos casi diez mil euros, éste ha negado tal deuda. "En dos años nadie me ha llamado para decirme que tenía una deuda. No hay que ser muy inteligente para pensar que si no hubiera voto de censura no habría ni factura, ni el señor Vives hubiera hablado de ello a la salida de una reunión de Junta Directiva", apuntó.

"Esa línea roja no la puede cruzar nunca un empleado del Barça para desprestigiar a un socio. Y lo ha hecho contundentemente y aparentemente con documentación. Nadie me ha llamado para decírmelo. Pero pagaré inmediatamente si la factura es correcta", reiteró al respecto.

Además, Benedito cargó contra la situación creada por el portavoz blaugrana. "Me sorprendió que gozara hacer el juego a no sé bien qué intereses para atacar a un socio que pide el apoyo de otros socios para hacer servir una herramienta democrática como un voto de censura. Lo que ha hecho Vives es patético, es hacer el ridículo", expresó.

Benedito, que de nuevo convocó a los medios en la sede del Col·legi de Periodistes de Catalunya, estuvo acompañado en esta ocasión por su abogado, Daniel Vosseler, quien aseguró que el portavoz blaugrana incurrió en dos faltas graves.

"Es una falta grave de la Ley de Protección de Datos haber facilitado datos económicos de socios. En segundo lugar ha cometido una intromisión del derecho al honor por dejar al señor Benedito como un moroso ante la sociedad", esgrimió.

Ante este panorama, el abogado de Benedito aseguró que si no hay una rectificación pública por parte de Josep Vives en un plazo de tres días emprenderán acciones legales y se verán ambos en los juzgados.