Bermúdez exige "por novena vez" el encendido de las cámaras del Parque García Sanabria

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha exigido "por novena vez" el encendido de las cámaras de seguridad del Parque García Sanabria tras el último acto vandálico ocurrido en este espacio.

Los hechos se produjeron en la madrugada del viernes al sábado, cuando la cabeza de una de las cuatro esculturas de 'Las cuatro estaciones' fue arrancada y tirada en los jardines.

En declaraciones a los medios, el alcalde recordó que el Ayuntamiento instaló hace años un total de veinte cámaras en el Parque que no están funcionando porque una comisión, que depende de la Delegación del Gobierno, considera que prima el derecho a la intimidad de las personas frente al de la seguridad.

Bermúdez indicó que si bien la Subdelegación del Gobierno autorizó activarlas de forma temporal durante los Carnavales, quien puede autorizar su activación definitiva es dicha comisión, por lo que parece que tendrá que ocurrir un delito grave para que cambie de opinión, dijo el alcalde.

Cree que la comisión debería valorar que el García Sanabria es "un Bien de Interés Cultural, un sitio emblemático, un símbolo de la ciudad" y que no se puede poner vigilancia privada porque el Ayuntamiento "no se lo puede permitir y porque no sería lógico, ni normal".