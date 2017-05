Bermúdez, a favor de que se solicite "cuanto antes" la ejecución de la sentencia del 'caso Las Teresitas'

Etiquetas

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se ha posicionado este viernes, a título personal, a favor de que se solicite "cuanto antes" la ejecución provisional de la sentencia del 'caso Las Teresitas', si bien ha aclarado que esa decisión depende de los servicios jurídicos municipales.

En una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press, ha apuntado que "el grupo de gobierno no se mete a abogado" como hacen otros grupos municipales, y ha subrayado que al conocerse la sentencia dio instrucción a los servicios jurídicos de la corporación para que obraran en defensa del interés municipal.

"No voy a hacer nada que no venga propuesto por los servicios jurídicos, porque si ordeno a hacer algo y creen que no es lo mejor, sería un contrasentido, y yo no funciono así", ha destacado.

Bermúdez ha comentado que no hay un plazo determinado para presentar la solicitud, tal y como le han asegurado "personalmente" desde la Fiscalía y el juzgado, y ha insistido en que serán los servicios jurídicos los que digan "cuál es el mejor momento y en qué condiciones".

En su opinión, "para nada" se debilita la posición del Ayuntamiento por no pedir aún la ejecución de la sentencia, recordando que él mismo firmó la reconvención para pedir el dinero del frente de playa en noviembre de 2011.

Bermúdez espera que el dinero se pueda recuperar, y para ello, ha dicho que el Ayuntamiento ha iniciado un "camino de seriedad y seguridad jurídica", como demuestra que la sentencia le da la razón "y va más allá incluso".

"No vamos a bajar los brazos", ha agregado, subrayando que los servicios jurídicos, si lo estiman oportuno, tendrán asesoramiento externo para "ganar consistencia" en la defensa.