Bilbao cree que debería haber "un reconocimiento de los partidos que tuvieron especial protagonismo" en el caso Atutxa

Afirma que "la politización de la justicia en el Estado español" está empezando a "molestar" en el ámbito europeo

La europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, ha considerado que, aunque la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el llamado 'caso Atutxa' hace "algo de justicia", debería haber "un reconocimiento" por parte de "los partidos políticos que en ese momento tuvieron un protagonismo especial en la exigencia del cumplimiento al Parlamento vasco de una decisión de unos tribunales sin respetar la separación de poderes".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha pronunciado de este modo tras la sentencia hecha pública esta semana por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que reconoce que el expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y los exmiembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria Kontxi Bilbao y Gorka Knörr vieron vulnerado su derecho a un juicio equitativo cuando fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2008 por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003.

Tras lamentar que se produjo "una injusticia que se ha mantenido durante demasiado tiempo", ha destacado que el tribunal europeo ha reconocido que se ha producido "una vulneración de los derechos humanos" porque Atutxa, Bilbao y Knörr "no tuvieron la posibilidad de un juicio justo", lo que "viola de plano" la Carta Europea de los Derechos Humanos y, en ese sentido, "ha sido contundente".

La europarlamentaria y expresidenta del Parlamento vasco ha señalado que la resolución es "una llamada de atención" que constituye "un caso más" en el que el Tribunal de Derechos Humanos "advierte al Estado español que vulnera casi de manera constante la Carta de los Derechos Humanos".

Además, ha considerado "grave" que "algunas personas hayan intentado quitarle importancia diciendo 'que el artículo 6 de la Carta no entra en el fondo, sólo dice que no se les ha dado trámite de audiencia', como si fuera la cosa más normal del mundo". "Ellos saben que el tribunal no puede entrar en el fondo de la cuestión, pero lo que sí hace es invalidar todo el procedimiento", ha indicado.

"¿Quién compensa todos estos años a estas personas?", ha cuestionado la europarlamenteria del PNV, que ha añadido que hubo "una intencionalidad política clara" de que "estas personas tenían que ser juzgadas y condenadas" y, además, "se estaba cuestionando la separación de poderes porque un tribunal quería decir a un parlamento el sentido de su voto", lo que desde el punto de vista de los principios democráticos europeos "es intolerable".

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

Izaskun Bilbao ha destacado que "hoy tenemos la satisfacción de haber hecho, al menos, algo de justicia". No obstante, ha señalado que, a pesar de que la sentencia "ha dado la razón a estas personas y a las instituciones vascas", sería necesario que hubiera "reacciones de los partidos políticos que en ese momento tuvieron un protagonismo especial en la exigencia del cumplimiento al Parlamento vasco de una decisión de unos tribunales sin respetar la separación de poderes".

"Creo que debería haber ese reconocimiento", ha insistido la europarlamentaria vasca, que ha señalado que "hay un principio general que está empezando a molestar en el ámbito europeo, que es la politización de la justicia en el Estado español".

En este sentido, ha apuntado que se están "viendo casos constantemente con los casos de corrupción del PP". "Parece que ponemos a los presidentes, a los responsables de los tribunales en función de los intereses políticos. En aquella coyuntura nosotros también sufrimos algo de eso", ha concluido.