Blac Chyna confiesa haber sufrido maltrato por parte de Rob Kardashian y consigue una orden de alejamiento

Etiquetas

Un nuevo episodio del culebrón entre Rob Kardashian y Blac Chyna mantiene a más de medio mundo en vilo. Después de que la semana pasada el único varón del clan Kardashian compartiese en Instagram, las intimidades de la madre de su hija, incluido contenido pornográfico, el escándalo ha terminado en los juzgados.

Si durante su entrevista en Good Morning America, la abogada de la modelo advertía al hijo de Kriss Jenner de que tomarían medidas legales, la historia ha terminado por explotar en los juzgados de California . Blac Chyna y su abogada, Lisa Bloom, han acusado a su expareja de maltrato físico, desvelando varios episodios violentos: "El 8 de abril de 2017, Rob pegó un puñetazo a Chyna con el que cayó al suelo. Ella huyó a su dormitorio pero él acabó rompiendo la puerta de la habitación y destrozó su armario". La propia Blac ha querido verificar su versión, detallando lo sucedido: "Fue ese día cuando Rob me golpeó en el costado, me tiró al suelo y me dejó un moratón. Tuve mucha dificultad para caminar después de eso. Huí a mi habitación pero él estaba fuera de control y acabó por romper las bisagras de mi puerta".

Durante el juicio también se han desvelado otros terribles hechos desconocidos hasta ahora. La denunciante ha confesado que Rob Kardashian posee un arma con la que le ha amenazado en varias ocasiones con suicidarse.

El juez encargado del juicio tras una rápida sentencia ha dictaminado una orden de alejamiento en la que el denunciado no podrá acercarse a la madre de su hija. Robert Kardashian no ha acudido a la citación, representándole sus abogados. Blac y Lisa Bloom aseguran que van a por todas y que Rob pagará por los delitos de ciberacoso y publicar fotos de contenido sexual en sus redes sociales, yendo contra el código civil de California.