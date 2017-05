Bonig acusa al Consell de mentir al decir que el decreto de plurilingüismo tiene el visto bueno del Ministerio

Etiquetas

Asegura que le realizaron observaciones a subsanar en el reglamento pero la Conselleria no lo ha elaborado

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha acusado este jueves al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al conseller de Educación, Vicent Marzà, de "mentir" al asegurar que el Ministerio de Educación le ha dado el visto bueno al decreto de plurilingüismo, ya que le realizó una serie de observaciones que la administración autonómica se comprometió a corregir en el desarrollo reglamentario, pero a fecha de hoy "no se ha desarrollado" esa reglamentación.

Así lo ha indicado Bonig en declaraciones a los medios en las Corts en las que se ha referido a la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de este decreto para aclarar que el visto bueno del Ministerio al mismo se supeditaba a una serie de concreciones reglamentarias que no se aún producido aún, ha dicho.

Ha recordado que el Ministerio remitió a la Conselleria en marzo una carta de colaboración en la que le pedía explicaciones sobre determinado contenido del decreto que podría vulnerar la normativa estatal y Marzà "contestó diciendo que en la reglamentación se iban a corregir las advertencias de ilegalidad indicadas por el Ministerio", pero aún no se ha materializado ese paso, con lo que a día de hoy "el Ministerio de Educación no da el visto bueno al decreto".

La 'popular' ha incidido en que ese decreto "presuntamente adolece de ilegalidad", no se está aplicando a raíz de esa suspensión y está provocando un "verdadero caos" en pleno proceso de admisión. "El caos es brutal, la gente está matriculando con arreglo a un decreto que no se aplica", ha lamentado Bonig, que ha indicado que "cuando uno se cree tan prepotente, con la verdad absoluta, pasan estas cosas".

CARTA SIN CONTESTAR AL MINISTERIO

Por otra parte, ha criticado que después de que el Ministerio también se dirigiera por carta a Educación en el mes de marzo advirtiendo de algunos aspectos del decreto sobre conciertos que podrían ir contra la norma estatal --relacionados con la no renovación automática y el hecho de que no se tenga en cuenta la demanda social-- a 25 de mayo "no se ha contestado".

Así, Bonig ha advertido de que "estos dos decretos por imposición y sectarismo tienen muchas posibilidades de ser tumbados" y ha pedido al Consell "sensatez" y que se siente a dialogar. También ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la comunidad educativa porque la libertad educativa "es una bandera que el PP no abandona".