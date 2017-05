Bonig recuerda al Consell que no puede seguir su hoja de ruta en plurilingüismo porque está suspendido en los tribunales

Etiquetas

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha recordado que los tribunales han paralizado el decreto de plurilingüismo, que ha tildado de "chantaje", y por ello ha advertido el Consell que no puede mantener su hoja de ruta porque "las decisiones de los jueces se acatan siempre" y por tanto el decreto "no se puede aplicar".

Así, ha señalado: "si no le gustan --las decisiones judiciales--, las recurren, pero se acatan siempre", y ha agregado que el PP no "tolerará desobediencias" ni "insumisiones".

Bonig ha clausurado este sábado en Torrevieja (Alicante) el 14 Congreso provincial del PP, en el que José Ciscar ha salido reelegido como presidente provincial con 810 votos a favor, dos nulos y 21 votos en blanco.

La presidenta de los 'populares' valencianos ha dicho que el PP defenderá que "la libertad de los valencianos no sea pisoteada" y ha pedido a sus afiliados que trabajen para "reconquistar" la Comunitat Valenciana en 2019. "Que la indignación no se transforme en barricadas y pancartas sino en revolución silenciosa que es la gente normal que es la mayoría de la gente de esta Comunitat".

"El PP lleva en el ADN la libertad", ha mantenido frente al "radicalismo y el nacionalismo exacerbado". Bonig ha defendido la justicia social y "los derechos inherentes" de las personas que "el Estado reconoce". "Es lo que tenemos que defender" ha continuado y ha instado "a trabajar" para que el 2019 sea "el triunfo de la libertad".

A expuesto, en ese sentido, que el PP de Alicante "es un ejemplo para todos" y "la esperanza de los casi dos millones de habitantes de la provincia". A su juicio, este Congreso provincial ha sido el de la gente "normal" y "corriente" del partido llamado "a liderar el futuro de los dos millones de alicantinos".

"De este partido, del PPCV, depende el futuro de mucha gente; de quienes quieren libremente elegir la educación de sus hijos, la lengua vehicular y en la que quieren expresarse", ha continuado.

"300 MILLONES EN UNA TELE DE PROPAGANDA"

Isabel Bonig ha lamentado que mientras los presupuestos del Estado destinarán este año 850 millones de euros más a la Comunitat en materia educativa y sanitaria, el Consell destinará 300 a abrir la nueva RTVV.

"Muy fácil y claro, no prefieren invertir en sanidad, educación; pero sí 300 millones en abrir una televisión autonómica de propaganda, mientras no pagan dependencia y crean agencias para colocar a quien no han podido colocar en el Consell", ha dicho.

Por ello, ha sostenido que Alicante "representa lo contrario al Titánic", de modo que ha entendido que "la reconquista" de la Generalitat en 2019 "comienza desde el sur desde la provincia de Alicante, empezará en la comarca de la Vega Baja y se extenderá por toda la Comunitat, para acabar con los llantos y la falta de gestión".

Además, ha achacado que en el Consell están "más preocupados en resolver los problemas de los muertos, que en resolver los problemas de los vivos; de rescribir el pasado que recuerda siempre a una España divida, que realmente en gestionar el presente y el futuro".

Ha criticado que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tenga 12 asesores, y ha alegado: "jamás un gobierno del PP tuvo 12 asesores por conseller".