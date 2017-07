Bonig aconseja a los centros que pidan órdenes por escrito para evitar responsabilidades si aplican el plurilingüismo

Etiquetas

La portavoz del PP en las Corts Valencianes, Isabel Bonig, ha afirmado este jueves que el Gobierno valenciano lleva a cabo "una insumisión en toda regla" al seguir aplicando el decreto de plurilingüismo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana suspendió cautelarmente, por lo que ha recomendado a los profesores y directores de centros educativos que pidan a la Conselleria de Educación instrucciones por escrito para evitar incurrir "en responsabilidad patrimonial y personal".

Bonig se ha manifestado en estos términos en el parlamento valenciano, tras mantener una reunión con el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, el consejo de dirección del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja y los diputados 'populares' en las Corts, en la que han abordado cuestiones como el decreto de plurilingüismo o de conciertos.

A juicio de la parlamentaria, que ha pedido el cese inmediato del responsable de Educación, Vicent Marzà, y la comparecencia urgente en la diputación permanente de las Corts del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el conseller "vulnera la ley" al aplicar el decreto suspendido de forma cautelar por el TSJCV y ha planteado que puedan incurrir en responsabilidad patrimonial o personal quienes no acaten y ejecuten la sentencia.

"Alguien tiene que decirles a los directores qué responsabilidades asumen si no siguen las órdenes y las decisiones de los tribunales", ha destacado Bonig, quien ha recomendado a los directores y profesores de centros educativos que pidan por escrito a la Conselleria las instrucciones a seguir "para evitar responsabilidades" en caso de que cualquier entidad decidiera denunciar la aplicación del decreto pese a su suspensión.

"LIMBO JURÍDICO"

"Nadie va a ir contra los profesores siempre que acaten esas instrucciones", ha agregado la 'popular', quien considera que la Generalitat "está metiendo a los directores y a la inspección educativa en un limbo jurídico". Además, ha apuntado que el propio Marzà "entra en un terreno muy peligroso", ya que "puede caer en un delito de desobediencia" si aplica el decreto, ha subrayado.

"Si no ejecuta la sentencia y no la acata, habrá responsabilidades y no solo contra Marzà sino contra todos aquellos que no la acaten", ha dicho, y ha aludido al caso de Cataluña y a la posibilidad de que se exijan responsabilidades por la organización del referéndum.

Bonig ha reiterado que esta situación genera una "gran inseguridad" en el profesorado, "que no sabe qué proyecto lingüístico aplicar", y también "estrés" entre los padres de alumnos "que no matricularon a sus hijos en un instituto porque se les retiró el concierto o por el proyecto lingüístico".

La 'popular' ha criticado además que ante esta situación el 'president' Puig esté "más ocupado en ver el resultado del domingo" -en referencia a las primarias en el seno del PSPV- y la vicepresidenta, Mónica Oltra, "esté de viaje" -en alusión a su visita a Gaza la semana pasada--.

"AVENTURA DE INGENIERÍA SOCIAL"

Respecto al plurilingüismo y los conciertos educativos, Rafael Hernando ha asegurado que desde el Congreso el PP hará "frente a cualquier aventura de ingeniería social" que se lleve a cabo "desde el radicalismo para imponer un modelo sectario".

En este sentido, ha anunciado que los 'populares' presentarán una proposición no de ley en la Cámara Baja para defender el artículo 27 de la Constitución sobre el derecho de elección de centro de los padres.

"La estabilidad legislativa en Educación debería ser importante para el Gobierno de perdedores de la Comunitat Valenciana", ha destacado el diputado, a quien le gustaría que "en el parlamento valenciano, los que perdieron también tuvieran claro que hay que dialogar con quienes ganaron las elecciones y llegar a acuerdos con el grupo mayoritario".