Borges pide a la UE presión sobre Maduro para defender DDHH y llevar la "agenda democrática" a Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, ha pedido este miércoles al Parlamento Europeo y demás instituciones comunitarias que eleven la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para defender los Derechos Humanos y "llevar la agenda democrática" al país, de forma que los venezolanos puedan decidir su futuro en unas elecciones.

"Pedimos a la Unión Europea que, por favor, nos ayude a que la agenda democrática sea la que termine gobernando en el país y podamos tener, en el caso de esta represión, castigo para quienes han violado los Derechos Humanos", ha pedido Borges en un encuentro con la comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.

Previamente, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha anunciado en una rueda de prensa junto a Borges su intención de pedir a los presidentes del Consejo europeo, Donald Tusk, y de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una reflexión profunda sobre la posibilidad de imponer sanciones a actores del régimen venezolano.

"La situación empeora cada vez más, por eso tenemos que evaluar otras opciones y soluciones concretas. Por ejemplo, Estados Unidos recientemente ha decidido imponer un paquete de sanciones contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Deberíamos reflexionar sobre medidas similares", ha considerado Tajani.

Borges ha viajado a Bruselas para exponer ante los eurodiputados la situación que vive su país y denunciar la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, porque, ha dicho, es un "traje a medida" para mantenerse "en el poder sin límite, fotocopiando el modelo cubano".

El presidente del Parlamento venezolano ha mantenido encuentros con distintos eurodiputados y más tarde ha comparecido en comisión europarlamentaria.

Allí ha pedido a la Eurocámara, en referencia a la Constituyente de Maduro, que "no se acepte, no se tolere y no se legitime una solución que lo que hace es agravar, dividir y violentar" a todos los venezolanos y ofrece el único sistema posible que daría la victoria al presidente venezolano, pese a contar "solo con un 10% de apoyo" popular.

"Maduro quiere imponer a toda velocidad una Constituyente mientras ha negado las distintas elecciones", ha continuado.

Borges ha advertido de que la crisis no es sólo de tipo político o ideológico, sino que se ha recrudecido hasta niveles graves de violencia (con 28.000 muertes violentas en 2016) y llevado a la población a una situación de crisis humanitaria.

El dirigente opositor ha denunciado la falta de alimentos y medicamentos y ha pedido presión internacional, de la Unión Europea y otros organismos como Naciones Unidas y el Vaticano, para ayudar a que llegue la ayuda humanitaria y también a que se respeten los valores fundamentales.

"No queremos violencia, ni golpe de Estado, ni ruptura militar, sino solamente la posibilidad, el derecho, para que nosotros tengamos en Venezuela, un país con elecciones libres, sin presos políticos, sin inhabilitados", ha ahondado.

Borges también se ha referido a una reunión de ministros de Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, para confiar en que de este encuentro surja un grupo 'ad hoc' para Venezuela, con una representación "equilibrada" y que pueda contar con el Parlamento Europeo, entre otros como observadores.

A preguntas de los eurodiputados sobre la mediación internacional promovida por la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), de la que es parte el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Borges ha sido tajante en cuanto a la falta de resultados: "Ese diálogo no dio frutos y se extinguió, ya no existe".

CINCO RESOLUCIONES DE CONDENA EN TRES AÑOS

La Eurocámara ha adoptado cinco resoluciones en tres años para denunciar la "brutal represión" del régimen de Maduro sobre el pueblo venezolano y la oposición política, además de reclamar el derecho a manifestarse pacíficamente y la libertad de todos los presos políticos.

La última de ellas fue adoptada el pasado mes de abril con 450 votos a favor y 30 en contra, según ha recordado Tajani, y apuntaba la necesidad de explorar "medidas" para acompañar a Venezuela en el camino de vuelta a la democracia.

Los eurodiputados también reclamaron un calendario electoral claro, el respeto de los poderes de la Asamblea Nacional y que se permitiera el acceso de ayuda humanitaria.

Al exponer la posición de la Eurocámara, Tajani también ha lamentado la decisión de Venezuela de abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA) porque es un movimiento de "aislamiento" regional e internacional "dañino" para el país.

El proceso de Asamblea Constituyente convocado por Maduro es, ha añadido Tajani, un "nuevo golpe de Estado" que persigue como único objetivo "consolidar ese régimen autoritario". "Es una propuesta equivocada, inconstitucional, fraudulenta y viola los principios fundamentales de igualdad política", ha remachado.

Por último, el presidente del Parlamento Europeo ha renovado la oferta de enviar una misión de eurodiputados al país para conocer de primera mano la situación y contribuir a los esfuerzos de mediación que hasta ahora, ha lamentado, no han dado resultados.

"El Parlamento Europeo está dispuesto a hacer todo lo posible para buscar soluciones", ha afirmado Tajani, y para ello colaborará con todos los organismos que quieran comprometerse en el esfuerzo común, entre los que ha nombrado Naciones Unidas y el Vaticano.