Brian Currin apuesta por ver a los presos de ETA "como parte de la solución y no como parte del problema"

El Foro Social aboga por un "consenso" para lograr una "solución integral" con los presos y por una hoja de ruta para su "retorno"

El coordinador del Grupo Internacional de Contacto, Brian Currin, ha apostado por ver a los presos de ETA "como parte de la solución y no como parte del problema" ya que "como personas implicadas en el conflicto necesitan apostar por nuevas estrategias y planes que se van desarrollando".

Así se ha pronunciado este jueves en Pamplona en un acto en el que se han presentado las conclusiones alcanzadas en el IV Foro Social que se celebró bajo el título 'Facilitar el retorno de las personas presas o huidas por motivaciones políticas'. Acto que ha contado con la participación del sociólogo Johan Galtung, así como del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron. Ha contado, además, con la asistencia de la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, y representantes de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

Currin ha asegurado que "el Estado no está haciendo lo que debería" en cuanto a los presos y ha resaltado la importancia de que "se oigan todas las voces, todas las partes".

Al respecto ha recordado que en Irlanda del Norte "a los presos se les permitió ser consultados y pudieron formar parte de la solución" y que en Sudáfrica "se legisló para permitir la liberación temprana de los presos políticos". En este sentido, se ha preguntado por qué en España "la situación es diferente".

De la misma manera, ha considerado "crítico" la implicación de los presos, sobre todo los que han tenido condenas de "alta duración" que apuestan "por los procesos democráticos de los que no han formado parte mientras estaban en prisión". "Es esencial que se produzca un proceso educativo en los presos", ha remarcado.

Asimismo, ha llamado a pensar en la "reinserción de los presos" antes de su liberación, ya que, si no, "no hay ninguna oportunidad para ellos, se sienten descorazonados y no se les permite ser ciudadanos activos de la sociedad". "Se les olvida y nunca se les reintegra" lo que lleva a "problemas adicionales tanto para ellos como para la sociedad", ha explicado.

Currin se ha mostrado "sorprendido" por que "España no reconozca estos principios fundamentales" y ha abogado por alcanzar un consenso entre partidos políticos y agentes sociales que después, "debe adoptarse por las instituciones como un posicionamiento formal de cara a Madrid" para, en última instancia, ejercer de "lobby" para "convencer a Madrid de que hagan lo que tengan que hacer para que estas propuestas se hagan realidad".

"El éxito de esta propuesta se centra en vuestra capacidad como sociedad de trabajar juntos y lograr ese consenso necesario", ha concluido Currin que ha ofrecido la colaboración del Grupo Internacional de Contacto como "facilitador entre las distintas partes".

"NINGÚN PROCESO DE PAZ HA TENIDO ÉXITO SIN LA IMPLICACIÓN SOCIAL"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, que ha abierto el acto, ha afirmado que "ningún proceso de paz ha tenido éxito nunca si no se ha conseguido antes la implicación de la ciudadanía" por lo que ha reconocido la labor del Foro Social y la sociedad civil.

Asiron ha remarcado que el proceso de desarme de ETA "ha abierto un nuevo escenario esperanzador para la paz y convivencia que ansiamos" y ha animado a "seguir dando pasos en el camino de la paz" porque "la meta a lograr, la paz, merece todo ese trabajo y esfuerzo".

El alcalde de Pamplona ha señalado que los gobiernos locales "jugamos un papel crucial en la reconstrucción de la convivencia en las ciudades después de los conflictos". Asiron ha indicado que desde el Ayuntamiento de Pamplona "queremos que el reconocimiento de todas las víctimas sea un hecho" y ha subrayado que un "escenario de paz tiene que resolver todos los aspectos del conflicto incluido la reintegración de las personas presas por delitos de motivación política".

UNA HOJA DE RUTA PARA EL "RETORNO" DE LOS PRESOS

En su documento de conclusiones del IV Foro Social, el colectivo apuesta por alcanzar un consenso "para lograr una solución integral" respecto a la "reintegración de las personas presas por delitos de motivación política acaecidos en el marco del denominado conflicto vasco" que contemple una hoja de ruta para su "retorno" que "sea guía de actuación para el conjunto de actores involucrados".

Un consenso, en primera instancia, "a nivel social, político e institucional" en Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca que cuente "con la participación de dichas personas presas", señala el documento.

Así, por un lado, el Foro Social considera que es "urgente" la "inmediata excarcelación" de los presos con enfermedades graves, el "fin del alejamiento de las personas presas de su entorno familiar y social", y el "fin de todas las medidas tendentes a retrasar el momento de la puesta en libertad de quienes ya han cumplido efectivamente su pena".

Igualmente, piden que los presos con condenas "equivalentes a la cadena perpetua" puedan revisarlas para "garantizarles una expectativa razonable y factible de excarcelación", así como poner fin a la "aplicación sistemática de medidas de aislamiento y primer grado" y garantizar el derecho de los presos a "la intimidad y la vida familiar" eliminando las "limitaciones sobre las personas con derecho a visita" y el "control indiscriminado de las comunicaciones orales y escritas".

Otro eje de las conclusiones del IV Foro Social pide acabar con la "excepcionalidad penitenciaria". De esta manera, reivindica la libertad condicional para los presos que hayan cumplido los dos tercios o tres cuartas partes de su condena. Además, reclaman la derogación de las "medidas excepcionales" de la Ley Orgánica 7/2003 referida a los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación de tercer grado y la libertad condiciona; así como de la prisión permanente revisable.

Finalmente, apuestan por la transferencia a Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca de la competencia de prisiones y la elaboración de un plan de reintegración de las personas presas que cuente con el consenso de las instituciones vascas y navarras y la participación de actores sociales y las personas detenidas.

Según el Foro Social, este plan debería estar basado en el "reconocimiento del escenario político en el que la sociedad vasca está transitando de un estadio de violencia a otro de paz, convivencia y reconciliación" y el "respeto al derecho de todas las víctimas a la justicia, memoria, reconocimiento y reparación". Asimismo aboga por la "implicación" de los presos "profundizando en el camino de rechazo individualizado al uso de la violencia" y su "compromiso con las vías pacíficas" y el "reconocimiento del daño causado".

Igualmente, en el acto se ha presentado el documento 'Aportación desde la sociedad civil a la construcción de una hoja de ruta consensuada' en el que se avanza una ronda de consultas con instituciones y agentes políticos y sociales para avanzar en la hoja de ruta presentada, así como con colectivos de presos.

Recoge, también, el compromiso de "generar espacios de colaboración" con movimientos que trabajan en la defensa de los derechos humanos y pide la implicación de personas procedentes del ámbito jurídico así como de la comunidad internacional.

Por otro lado, el Foro Social señala que trabajará para "ayudar a emerger una corriente de opinión" en el conjunto del Estado que "facilite una evolución de la política penitenciaria hasta ahora aplicada".