CANAL. MARHUENDA DICE AL JUEZ QUE “NUNCA, NUNCA, JAMÁS DE LA VIDA”, HA COACCIONADO A CIFUENTES

Etiquetas

- El director de 'La Razón' pide perdón a la jefa de Gabinete de la presidenta por llamarla “zorra”. El director del diario 'La Razón', Francisco Marhuenda, aseguró hoy al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que “nunca, nunca, jamás de la vida”, ha coaccionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para impedir que trasladara a la Fiscalía los datos que tenía sobre el presunto fraude en el Canal de Isabel II.Marhuenda y el presidente del periódico, Mauricio Casals, declararon este jueves como investigados ante el juez Velasco en relación a la ‘Operación Lezo’. Ambos respondieron por presuntas coacciones a Cristina Cifuentes para tratar de proteger a Edmundo Rodríguez, directivo del Canal de Isabel II y consejero del periódico, que se veía salpicado por el presunto caso de corrupción.Tras declarar por espacio de una hora, Marhuenda respondió a las varias decenas de periodistas que le esperaban a las puertas de la Audiencia. “Me siento como la Pantoja”, dijo al enfrentarse a las cámaras. Tras asegurar que está “tranquilo”, insistió en que “nunca, nunca” ha tratado de coaccionar a Cifuentes. “Nunca es nunca, y además ella lo puede decir al juez. La conozco desde hace 30 años, ¿cómo la voy a amenazar?”.En una veintena de grabaciones que obran en poder del juez se puede escuchar a los dos directivos del periódico hablar con Edmundo Rodríguez y decirle que iban a “dar de leches” a Cifuentes a través del diario. Marhuenda aseguró que esas conversaciones eran estrictamente “privadas” y con un lenguaje “coloquial” para “tranquilizar” a un consejero “al que tengo muchísimo cariño”.Pese a lo que se escucha en las grabaciones, Francisco Marhuenda insistió en su declaración ante el juez en que “mi periódico nunca, nunca, nunca ha publicado nada en contra de Cristina Cifuentes, y podría haberlo hecho”.Para respaldar esta afirmación, el director de 'La Razón' entregó al juez todo lo publicado por el diario en relación a la presidenta de la Comunidad de Madrid.“Volvería a decir lo mismo”, aseveró, con excepción “de una palabra, 'zorra', que aprovecho para pedir perdón a Marisa (González) porque es muy incorrecta. No tuve mi día más brillante. Y no porque fuera mujer, que conste, que solo tengo hijas. Fue un comentario coloquial desafortunado”.En una de las conversaciones Marhuenda decía sobre la jefa de Gabinete de la presidenta: “Me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado hoy. Le ha hecho mucha pupa. Marisa quiere saber si es una campaña. Evidentemente he dicho que no, no hace falta reconocerlo, no es tonta. Le dije: ‘Hombre, si hacéis las cosas mal, pues nosotros…’. Mañana le damos otro viaje a Cifu (Cifuentes)”.Como colofón de sus declaraciones a los periodistas, Marhuenda dijo: “En mi vida he presionado (a Cifuentes), en mi vida he intentado influir en un procedimiento judicial. Es una conversación con un amigo que estaba muy desesperado y que insistía en que era inocente. Yo lo que quería era dejarlo tranquilo”.Por su parte, Casals reconoció su voz en las grabaciones y se defendió asegurando que eran conversaciones privadas e informales y se preguntó “cómo se puede entender que un periódico pueda presionar” a un cargo político.El juez Velasco comienza esta tarde a tomar declaración a los 12 imputados en el caso a partir de las 17.00 horas. Primero recabará el testimonio de dos de los directivos del Canal y mañana será el turno de Ignacio González.