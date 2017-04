CANAL. RIVERA SENTENCIA QUE HAY UN ÚNICO "CASO PP CON DIFERENTES RAMIFICACIONES"

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera que el PP está inmerso en un "único" caso de corrupción con "diferentes ramificaciones" que se concretan en diversas investigaciones, todas ellas afectando a sus dirigentes.En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Rivera aseguró que está "bien" que Esperanza Aguirre haya asumido responsabilidades políticas "si cree que ha hecho algo mal" como presidenta del PP en Madrid, ante el "escandalazo" que está saliendo a la luz sobre la gestión del Canal de Isabel II. "Aquí hay mucha basura", subrayó, y la culpa no es de los periodistas que la sacan a la luz ni de los ciudadanos en general, sino "de quien ha robado", y se está comprobando que "son tantos casos que se entrelazan", por lo que no son diferentes casos concretos sino un "caso PP con diferentes ramas". Rivera se mostró convencido de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer ante la comisión de investigación sobre la financiación del PP, que confía en que sea una comisión "seria" que pueda diluciar también si ha habido mordidas a cambio de adjudicación de contratos públicos. La dimisión de Aguirre, apuntó Rivera, que ni siquiera ha llegado a estar imputada en ningún caso de los abiertos en los tribunales, "contrasta con la protección de Rajoy al presidente de Murcia", Pedro Antonio Sánchez, que no dimitió hasta mes y medio después de ser imputado. Eso, en su opinión, demuestra la existencia de una "doble vara de medir" dentro del partido en función de la "cuerda política" a la que pertenezca el afectado.