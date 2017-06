CASADO: SÁNCHEZ YA ASUMIÓ SU RESPONSABILIDAD POLÍTICA AL DEJAR LA PRESIDENCIA DE MURCIA

Etiquetas

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, defendió hoy, en el marco del Fórum Europa, que Pedro Antonio Sánchez mantenga su escaño como diputado regional en Murcia y la militancia en el partido pese a haber sido procesado en el ‘caso Púnica’, porque ya asumió sus responsabilidades políticas cuando dejó de ser presidente autonómico.Lo dijo en declaraciones a los medios de comunicación en el marco del citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum y en el que participó como ponente el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que fue presentado por la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes. Preguntado expresamente por si cree que Sánchez debería abandonar la militancia en el PP, Casado respondió que ya dejó la Presidencia regional “sin que pese ninguna acusación formal contra él” y ahora hay que dejar trabajar a los jueces.“Nosotros estaremos a lo que digan los tribunales”, destacó, y apoyando la labor que se está haciendo en Murcia frente a “juicios paralelos” que buscan ocultar que la región está “bien gestionada”. Preguntado por si cree que debería dejar su escaño en caso de que sea sometido a juicio, Casado respondió que cuando el juez determine “si tiene alguna responsabilidad” será el momento de hacer esa pregunta, pero el deber de Sánchez ahora es proporcionar “toda la información que el juez le reclame”.IGNACIO GONZÁLEZ Sobre la continuidad en prisión preventiva del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, Casado indicó que no es el PP quien tiene que tomar ese tipo de decisiones, sino solo respetar su decisión, siendo además un “excompañero que supuestamente ha traicionado la confianza del PP”. En esos casos, sea del partido que sea, solo queda pedir “que caiga todo el peso de la ley”. Casado subrayó, no obstante, la necesidad de evitar “juicios paralelos”, porque en España “la Justicia funciona, no existe la impunidad” y la legislación es suficientemente estricta como para que “todo el mundo pueda confiar en la actuación judicial”. Reclamó además que la comisión del Congreso de los Diputados que investigará la financiación del PP “no sea partidista” ni persiga sacar “rédito electoral”. Esas comisiones, destacó, normalmente se ciñen a la actuación de un Gobierno, “no de un partido”, en un momento determinado, “no treinta años”, y en un ámbito territorial concreto, “no en toda España”.