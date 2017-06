CATALÁ DICE QUE EL TEDH NO CUESTIONA QUE ATUTXA DESOBEDECIÓ, SINO QUE NO SE LE DIERA AUDIENCIA

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hoy que la Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sólo ha apreciado un defecto formal y no ha entrado en el fondo de la condena por desobediencia que la Justicia española impuso en 2008 a Juan María Atutxa, expresidente del Parlamento vasco. A través de un mensaje en Twitter, Catalá valoró la sentencia del TEDH conocida este martes, que entiende que la Justicia española debió dar audiencia a Atutxa en su caso por desobediencia.El expresidente de la Cámara vasca fue condenado por el Tribunal Supremo por haberse negado en 2003 a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna.A este respecto, Catalá dijo en su tuit que “la sentencia del TEDH no cuestiona la desobediencia de Atutxa a la autoridad judicial, sino el hecho de no haberle dado audiencia”.Según el tribunal europeo, "las cuestiones que debían ser examinadas por el Tribunal Supremo necesitaban la apreciación directa del testimonio de los demandantes", en referencia a Atutxa, a quien el Tribunal Constitucional negó el amparo en 2013.