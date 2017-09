CATALUÑA. EL ALCALDE DE MOLLERUSSA SE NIEGA A DECLARAR POR SU APOYO AL 1-O

Etiquetas

El alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona, se negó este martes a declarar ante la Fiscalía Superior de Cataluña por anunciar que dará apoyo al referéndum de independencia convocado por la Generalitat para el 1 de octubre y anulado por el Tribunal Constitucional el pasado 7 de septiembre. Así lo explicó Solsona, en declaraciones a los periodistas a su salida de la Fiscalía, a la que acusó de “extralimitarse de sus competencias" al citarle y ser un órgano “politizado”.Solsona es uno de los más de 700 primeros ediles que ya han expresado su intención de ceder locales municipales para la celebración de la consulta, una actuación expresamente prohibida por el alto tribunal. Si desoyen esta orden del Constitucional podrían incurrir en delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Sólo este último delito está castigado con penas de cárcel de hasta ocho años.Solsona explicó que estuvo en la Fiscalía durante media hora y que intentó sin éxito explicar los motivos por los que se negaba a declarar, al tiempo que dejó claro que “votar no es delito, no está tipificado en ningún sitio que participar en un referéndum sea ilegal”.Dijo “no tener miedo” a las consecuencias legales que se deriven de su apoyo al referéndum y aseveró que al igual que se pide derecho a la ley, la justicia y las instituciones, también exigió que se respete su derecho a no declarar ante la Fiscalía.De hecho, retó a que se abra “una causa” a los alcaldes que apoyan el referéndum si se considera que han incurrido en un delito.Preguntado por si temía ser encarcelado por su apoyo a la consulta, afirmó que “sólo soy alcalde y tengo un compromiso: que la gente pueda votar”. “Las consecuencias que haya, las habrá”, remachó.