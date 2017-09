CATALUÑA. CATALÁ ASEGURA QUE COMO CON “TANTAS COSAS” LA GENERALITAT MIENTE SOBRE EL CONTROL DE SUS CUENTAS

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró hoy en el Congreso que como con “tantas cosas” la Generalitat no dice la verdad sobre el control de sus cuentas por el referéndum independentista, ya que éstas siguen intervenidas aunque el Tribunal Supremo vaya a tramitar el recurso del Gabinete de Carles Puigdemont.Catalá, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, valoraba así que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, dijera este martes que la tramitación de su recurso en el Supremo paraliza la intervención de las cuentas catalanas. El titular de Justicia negó este extremo y dijo que la tramitación del recurso del Gabinete de Puigdemont no genera “ninguna suspensión provisional” ni afecta al “fondo” de la cuestión.Preguntado por qué Junqueras no dice la verdad sobre esta cuestión del control de las cuentas catalanas, el ministro dijo que habría que preguntárselo al vicepresidente de la Generalitat. No obstante, señaló que esta inexactitud del Ejecutivo de Puigdemont es “como tantas cosas que dicen que no son ciertas”. “PLENAMENTE EN VIGOR”Asimismo, el ministro destacó que está “plenamente en vigor” lo que acordó el viernes el Consejo de Ministros respecto al control de las cuentas catalanas y que entró en vigor al publicarse en el BOE.En este sentido, el Consejo de Ministros decidió asumir de forma directa los pagos de los servicios esenciales y los sueldos de los funcionarios de la Generalitat. Además, se daba un plazo de 48 horas, que expira este martes, para que el Gabinete de Puigdemont apruebe un acuerdo de no disponibilidad para las partidas no preferentes.Catalá dijo esta tarde que esta decisión del Consejo de Ministros está “plenamente en vigor y surte efectos desde el mismo día en que se publicó en el BOE”.