CATALUÑA. EL COLEGIO DE LA ABOGACÍA SALE EN DEFENSA DEL FISCAL REPRENDIDO POR HOMS EN EL JUICIO DEL 9-N

Etiquetas

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), afirmó hoy que le parece “absolutamente razonable” la posición que mantuvo este miércoles el fiscal con Francesc Homs en el juicio por el 9-N, donde no le interrogó porque el exconsejero catalán será sometido a otra vista oral por los mismos hechos en el Tribunal Supremo.En una entrevista con Servimedia, Ortega defendió que el fiscal no preguntó a Homs para “preservar” su derecho a la defensa, ya que ahora es aforado por ser diputado del PDECat. Esto implica que su juicio por la consulta independentista de 2014 debe hacerse en el Supremo, donde tendrá lugar el próximo 27 de febrero.La presidenta del CGAE se pronunció, además, sobre el hecho de que Homs reprochase al fiscal, tanto en la vista de este miércoles como al terminar la misma, que no le hubiera interrogado. El representante del Ministerio Público le respondió en los pasillos que lo haría si estuviera en el Supremo, en referencia al juicio de final de este mes.NO ENTIENDE A HOMSEn este sentido, Ortega aseguró no entender la “postura” del exconsejero catalán, porque para cualquier acusado “cuanto menos pregunte el fiscal mejor” y achacó la postura del ahora diputado del PDECat a que se quedaría con ganas de algo que “no pudo decir”.Por otra parte, sobre la manifestación que se produjo este lunes antes de que Artur Mas declarase en el juicio del 9-N, la presidenta de los abogados españoles dijo que si los congregados buscaban presionar al tribunal lo van a tener “complicado”, puesto que los magistrados actúan con “absoluta libertad e independencia”.En cuanto al fondo del juicio por la consulta del 9-N, Ortega indicó que “todas” las sentencias están para cumplirlas, incluidas las del Tribunal Constitucional, en referencia a la que impedía al Gobierno de Mas celebrar la consulta independentista de 2014.