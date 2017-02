CATALUÑA. DASTIS DICE QUE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL NO DUDA DE QUE EN ESPAÑA FUNCIONE EL ESTADO DE DERECHO

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, subrayó este lunes que nadie en el seno de la comunidad internacional tiene dudas acerca del normal funcionamiento en España del Estado de Derecho.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, al ser preguntado sobre si percibe que el juicio por el 9-N a Artur Mas y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau puede afectar a la imagen de España en el exterior.El jefe de la diplomacia española dijo que este asunto no preocupa en la comunidad internacional, ya que representa una “muestra más” de la actuación del Estado de Derecho.“Nadie duda de que en España funciona el Estado de Derecho, y lo que se juzga es una actuación que desconocía una sentencia del Tribunal Constitucional. Nada más que eso. No tiene que verse de ninguna manera especial”, manifestó.Dastis insistió en que dicho juicio no es más que una actuación enmarcada en el funcionamiento de los tribunales en el ordenamiento jurisdiccional.