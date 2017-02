LA FISCALÍA PIDE AL TSJ DE CATALUÑA QUE DESESTIME LA QUERELLA DE VOX CONTRA PUIGDEMONT POR LAS REVELACIONES DE VIDAL

Etiquetas

La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad que desestime la querella presentadas por Vox contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el conseller de Justicia, Carles Mundó, por las declaraciones del dimitido senador Santiago Vidal en las que decía que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes. Según el informe del teniente fiscal, Francisco Bañeres, "no resultaría razonable someter a la sujeción del proceso penal a cualquier persona partiendo, por todo fundamento, de las manifestaciones más o menos verosímiles de un correligionario".Vox presentó la querella contra Puigdemont, Junqueras, Mundó, Vidal y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, "por los datos revelados" por el exjuez y exsenador Vidal sobre supuestas irregularidades durante el proceso soberanista como la obtención de datos fiscales de los catalanes de manera ilegal.La Fiscalía entiende que en este caso “contamos únicamente con las manifestaciones de un destacado dirigente político en las que afirma que por parte de responsables del Gobierno y/o de la Administración de la Generalitat de Catalunya, se están llevando a cabo actuaciones clandestinas dirigidas a facilitar una eventual separación territorial y jurídica del territorio de Cataluña”. Asimismo, señala en su escrito el teniente fiscal que según el querellante “la ejecución de tales prácticas se está desarrollando mediante una vulneración consciente de la actual legislación vigente”.El ministerio púbico considera de que de lo expuesto en la querella de Vox y conforme a la jurisprudencia “no se advierte, por el momento, el elemento o principio de prueba que avale razonablemente la realidad de la imputación”. Pese a ello, dice el fiscal, “dada la trascendencia” de lo desvelado en sus discursos por Santiago Vidal, “su gravedad, y la indiscutible relevancia penal para el caso de que se confirmen, siquiera en parte, algunas de las conductas que se relatan en sus intervenciones públicas, deba iniciarse una profunda investigación dirigida a corroborar o, en su caso descartar, la verosimilitud” de los mismos. Pero mientras esa investigación, que ya ha sido iniciada, con fecha del 27 enero, “no se ultime y a la vista de cuales puedan ser sus resultados, no cabe plantearse el ejercicio de acciones penales”, reitera el fiscal.Por todo lo dicho hasta ahora, indica el escrito, “nos mueve a solicitar la inadmisión de la querella. No resultaría razonable someter a la sujeción del proceso penal a cualquier persona partiendo, por todo fundamento, de las manifestaciones más o menos verosímiles de un correligionario”.“Es menester”, continúa el ministerio público, “exigir cuando menos unas elementales dosis de concreción, las cuales sólo podrán obtenerse a través de la correspondiente investigación preliminar”. Por eso, el fiscal pide al TSJ de Cataluña que acuerde la desestimación de la querella.