CATALUÑA. ERREJÓN DICE QUE POR ENCIMA DE LAS “DIFERENCIAS POLÍTICAS” CON ARTUR MAS PODEMOS MANTIENE EL COMPROMISO CON EL DERECHO A DECIDIR

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, afirmó este martes que “por encima de las diferencias políticas” con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, se mantiene el “compromiso” de su formación en defensa del derecho a decidir. Errejón se refería así a la vista oral que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el próximo 6 de febrero en la comparecerá Artur Mas por la consulta soberanista del 9N. “A nosotros nos separan muchísimas cosas de Mas y de la política que ha llevado, sobre todo en materia social y fiscal, que nos parece que ha apretado a los pobres para seguirle haciendo regalos a los más ricos, pero no le van a juzgar por eso”, indicó Errejón.“Le van a juzgar por poner urna”, continuó, “y ahí nuestro compromiso por la democracia y con el derecho a decidir”. “Por encima de diferencias políticas, los conflictos políticos se resuelven en las urnas y no nos parece bien que se juzgue a nadie por poner urnas”, indicó. Por otro lado, dijo entender que en Cataluña “haya quien sienta que la Administración central se ocupa solo de ellos cuando se trata de denunciarles ante el Tribunal Constitucional”, al tiempo que recordó a Mas “que es muy posible que la gente que se ha quedado sin cama hospitalarias, que ha sufrido los recortes en sanidad o en educación que le impuso la Generalitat, y que los Presupuestos que van a aprobar no revierten en su totalidad, también se haya podido sentir maltratada”.