CATALUÑA. LA DIRECTORA DEL CIRE QUE HIZO URNAS DEL 9-N DICE QUE EL TRABAJO ESTABA HECHO Y COBRADO ANTES DE LA PROHIBICIÓN DEL TC

Elisabet Abad, directora del CIRE que se encargó de la fabricación de las urnas y las papeletas de votación que se usaron en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, aseguró este martes ante el tribunal que juzga a Artur Mas y a dos consejeras por desobediencia y prevaricación, al organizar la consulta soberanista pese a la prohibición del Tribunal Constitucional (TC), que el trabajo estaba hecho, entregado y cobrado antes de la decisión del TC.El CIRE es una empresa pública dependiente del departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Según explicó Abad, el trabajo se les adjudicó mediante un convenio con fecha del 17 de octubre, que fijaba la entrega del material para el 28 de ese mismo mes. En respuesta a preguntas del fiscal, Abad dijo que no se preocupó de conocer en detalle a qué estaba destinado el material que fabricaron los presos del penal de Lleida. Como con cualquier otro cliente, aseguró, me preocupé de cumplir lo contratado. “Todo el material tenía que estar en destino el 30 de octubre”, aseveró.El fiscal preguntó si no se había contratado con la empresa de transporte Sertrans una entrega escalonada del material entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre, es decir, días después de que se produjera la prohibición por parte del Constitucional, a lo que respondió que “todo el material estaba en destino el día 30 de octubre”.