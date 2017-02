CATALUÑA. LA FRANCISCO DE VITORIA REPROCHA AL CGPJ QUE ESTÉ “CALLADO” MIENTRAS SE PRESIONA AL TRIBUNAL QUE JUZGA A MAS

Etiquetas

La asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) reprochó hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que esté “callado” mientras se intenta presionar al tribunal que desde este lunes juzga a Artur Mas y sus exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por celebrar la consulta del 9-N pese a que estaba prohibida.En declaraciones a Servimedia, Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, dijo que su asociación lamenta que el CGPJ no haya condenado la protesta celebrada esta mañana en Barcelona a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde se desarrollará la vista oral por el 9-N. “Echamos de menos que el CGPJ no haya salido en defensa de los intereses judiciales, de un poder del Estado, que se mantenga callado”, dijo Prado en referencia a la manifestación de esta mañana frente al TSJC, en la que participó el propio presidente catalán, Carles Puigdemont.Según este representante de la AJFV, esta protesta ha sido un “ejercicio de presión” que resulta “deplorable” y “execrable”, aunque dijo que “una cosa es lo que se quiere y otra lo que se consigue”, en referencia a que los jueces que juzgarán a Mas no se dejarán influenciar. “Los jueces son profesionales e internamente no creo que vayan a dejarse presionar”, dijo este portavoz, quien también se refirió a que los miembros del tribunal tienen los “medios adecuados” por si quieren sancionar a Mas, Rigau y Ortega por llegar tarde esta mañana al comienzo del juicio.