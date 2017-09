CATALUÑA. LA GENERALITAT RECURRE ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO LA INTERVENCIÓN DE LAS CUENTAS POR EL GOBIERNO CENTRAL

Etiquetas

La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en el que pide medidas cautelares contra la intervención de las cuentas autonómicas por el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, con el que el Gobierno de Carles Puigdemont intentará que la orden del Ejecutivo central no entre en vigor.Este martes a las 16.00 horas finaliza el plazo dado por el Ministerio de Hacienda para que la Generalitat de Cataluña adopte un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto y un plan de recortes de gastos para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit.Si ese acuerdo no se adopta, como es de prever, el Gobierno intervendrá la Hacienda catalana para garantizar que el gabinete catalán no destine fondo alguno a los preparativos del referéndum del 1 de octubre.Fuentes jurídicas indicaron que la Generalitat ha solicitado medidas cautelares para la suspensión de su aplicación, algo sobre lo que deberá decidir el Tribunal Supremo, previo conocimiento de los argumentos de las partes. En caso de que el Gobierno catalán hubiera pedido medidas cautelarísimas, el proceso de decisión en el tribunal sería más rápido, puesto que no sería preceptivo escuchar a las partes.