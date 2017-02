CATALUÑA. EL GOBIERNO RESPONDE A MAS QUE LOS TRIBUNALES TAMBIÉN SON "DEMOCRACIA"

Etiquetas

El Gobierno de España defendió este viernes el juicio contra los responsables políticos del referéndum de independencia organizado en Cataluña el 9 de noviembre de 2014, que está juzgando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Barcelona, y proclamó que los tribunales "claro que son democracia".El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, respondió así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado sobre el juicio celebrado esta semana en el TSJC y el argumento de los imputados de que sólo cumplían con la voluntad del Parlamento autonómico y que la democracia prevalece sobre la ley.Méndez de Vigo recordó que "allí donde no hay democracia los tribunales no existen" y, en este sentido, argumentó que "claro que son democracia". "Todos estamos sometidos en España a la ley y nadie puede pretender estar eximido a acudir a la llamada de los tribunales", dijo.Destacó que en España existe separación de poderes y, por lo tanto, el Poder Judicial es "independiente", lo cual entraña en sí mismo "una garantía del funcionamiento de la democracia"."Esa contraposición entre ley y democracia no tiene mucho sentido porque la ley es la expresión de la voluntad democrática". "La ley es ley porque hay representantes democráticos que la han negociado y convertido en ley". "Esa contraposición no tiene ningún rigor y España", remachó.En este sentido, recomendó "acudir con tranquilidad" a los tribunales después de que Artur Mas acudiera el lunes al juicio arropado en la calle por miles de personas como manifestación de protesta por actuar judicialmente contra la convocatoria de un referéndum sobre el deseo de independencia en Cataluña.