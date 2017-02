CATALUÑA. IGLESIAS DICE QUE LE “AVERGÜENZA” QUE MAS ESTÉ EN EL BANQUILLO POR “PONER URNAS”

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirmó hoy que le “avergüenza” que el expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau se sienten en el banquillo por “poner urnas”.Iglesias indicó, en una entrevista en RNE recogidas por Servimedia, que “habla mal de nuestra democracia que a alguien se le juzgue por poner urnas y que, sin embargo, haya unos niveles de impunidad sobre la corrupción, venga de donde venga”. “Los problemas políticos no se resuelven atrincherándose en los tribunales”, agregó.De esta manera se refirió al juicio que se inició este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los tres exdirigentes autonómicos por la celebración de la consulta popular del 9-N.Insistió en que él no está “de acuerdo” en que haya "niveles de impunidad escandalosos” y, a la vez, "se siente en el banquillo a un señor por poner urnas”.Iglesias quiso dejar claro que no siente simpatía por Mas y lo definió como “uno de los herederos políticos del pujolismo, una de las expresiones mayores de corrupción del sistema político de nuestro país”.Sin embargo, afirmó que le “avergüenza” este asunto porque una cosa es que a Mas “se le pueda sentar por las comisiones del 3%” y otra llevarlo ante la Justicia por “poner urnas”.Comentó que en caso de ser él presidente del Gobierno central, habría diálogo entre España y Cataluña y “por supuesto” habría un referéndum en el que defendería que Cataluña siguiera formando parte de España, aunque “con otro encaje constitucional”. Pablo Iglesias afirmó que la “dinámica del choque de trenes no beneficia a nadie” y que en España hay un “gobierno inmovilista que se ha demostrado poco inteligente, con poca altura de Estado para afrontar un problema político”.En este sentido, el líder de Podemos reiteró que “tarde o temprano” tiene que haber referéndum para que los catalanes “decidan”.Sobre las palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en las que dice que muchos catalanes se pueden sentir juzgados, Iglesias afirmó que “una mayoría de catalanes hoy van a estar muy enfadados” y eso es “una mala noticia para España”.Insistió en que hay gente, catalanes o no, a la que como a él “no les gusta” que se siente en el banquillo a alguien por “poner urnas”.