EL TSJ DE CATALUÑA CITA COMO INVESTIGADA A FORCADELL Y A CUATRO MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENT

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado como investigados a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a tres miembros de la Mesa de Junts per Sí y a Joan Josep Nuet (CSQP), a quien la Fiscalía no acusaba, por desobediencia al Tribunal Constitucional por permitir votar resoluciones a favor de un referéndum independentista.En un auto, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret ha acordado esas citaciones, a raíz de la querella de la Fiscalía que acusa a Forcadell y a los miembros de la Mesa de Junts per Sí de desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al permitir que el Parlament votara dos resoluciones a favor de un referéndum independentista.Comenzando por Forcadell, las comparecencias se han fijado para el próximo 8 de mayo. Ese día también declarará Anna Simó (ERC). El 12 de mayo interrogará a Lluís Corominas y Ramona Barrufet, ambos de PDECat, y Nuet comparecerá el 23 de mayo, día en que también le comunicará su situación de investigado.La Fiscalía se querelló en su contra el pasado mes de febrero por los delitos de desobediencia y prevaricación al permitir que el pasado mes de octubre el pleno de la Cámara catalana votara dos resoluciones a favor de un referéndum independentista. El ministerio público no acusaba al diputado y también miembro de la Mesa Joan Josep Nuet por entender que, teniendo en cuanta su trayectoria política, no albergaba voluntad de incumplir los mandatos del Constitucional. Sin embargo, la jueza ha decidido llamar a declarar también a Nuet como investigado.