CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE EL “NUMERITO” ANTES DEL JUICIO A MAS ES “IMPROPIO” DE UNA DEMOCRACIA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy que el “numerito” organizado por colectivos independentistas en las calles de Barcelona antes del juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N es “absolutamente impropio” de una democracia.Catalá, en declaraciones a la Cope recogidas por Servimedia, afirmó que “la democracia es el respeto a las instituciones y lo que se está haciendo hoy no es respetar al Poder Judicial”, en referencia a la protesta antes de que se sentasen en el banquillo el expresidente catalán y sus exconsejeras por la consulta independentista de 2014.“Movilizar a ciudadanos el día que uno tiene que comparecer ante la Justicia, tiene un fin espurio”, sostuvo el ministro, puesto que “si han organizado este numerito es porque quieren transmitir ante la opinión pública que es un juicio político, como dicen ellos”.Sin embargo, el titular de Justicia defendió que Mas, Ortega y Rigau van a ser sometidos a una vista oral “con todas las garantías”, puesto que en España hay una “Justicia independiente” con “jueces profesionales”."CONFUNDIR" A LOS CIUDADANOS“No es fácil generar sobre los jueces ninguna coacción ni limitación de su independencia”, aseguró Catalá, quien, no obstante, afirmó que la protesta ante las puertas del tribunal que juzgará a Mas busca “confundir” a la opinión pública.Al mismo tiempo, sobre el hecho de que Mas, Ortega y Rigau permaneciesen a las puertas del tribunal a las 9,25 de esta mañana, cuando habían sido citados a las 9,00, el ministro dijo que si se produjo esta demora “sin duda es una falta de respeto al tribunal”. No obstante, apuntó que seguramente a la hora señalada los abogados de los acusados ya estaban dentro para tratar las cuestiones previas.