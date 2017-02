CATALUÑA. JOANA ORTEGA AFIRMA QUE “DAR LA VOZ AL PUEBLO NO ES NINGÚN DELITO”

Etiquetas

La exvicepresidenta de la Generalitat de Cataluña Joana Ortega defendió hoy su actuación durante el 9-N de 2014 y se mostró convencida de que "el derecho penal debería ser el último al que tendría que recurrir una democracia. Dar la voz al pueblo no es un delito, es una obligación de todo gobierno".Haciendo uso de su derecho a la última palabra, Ortega se enorgulleció de su actuación porque el 9-N ya "forma parte de la historia de la democracia y la libertad" y no se puede entender “si no se pone de manifiesto la ilusión, la gente y la libertad que lo hizo posible”.La ‘número dos’ del Gobierno de Artur Mas aseguró: "Tenemos la razón de nuestro lado, una razón sólida. Cataluña no la hemos inventado nosotros, pero lo que se juzga ahora es un anhelo de generaciones: poder decidir nuestro futuro".A su entender, haber participado en la celebración del 9-N le proporcionó "el día de mi trayectoria política en el que más sentí que honraba el servicio público y por eso no tengo ningún remordimiento de conciencia sobre lo que hice". "Creo que Catalunya tiene derecho a decidir en un sentido u otro y que Catalunya acabará siendo lo que decidan los catalanes", concluyó.