CATALUÑA. EL PSOE REMARCA QUE MAS ESTÁ EN LOS TRIBUNALES POR SALTARSE LA LEY, NO POR SUS IDEAS

- Dice que el ‘procès’ no va “a ninguna parte”. El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, manifestó este lunes que el expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas no está en los tribunales por sus ideas, sino “por desobedecer al más alto tribunal en nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional”.“No se debe seguir mintiendo. El presidente Artur Mas no va a los tribunales de Justicia por sus ideas, va por desobedecer al más alto Tribunal en nuestro ordenamiento jurídico”, manifestó Jiménez en una declaración remitida a los medios de comunicación.De esta manera se refirió al juicio que se inició este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la celebración de la consulta popular del 9-N.Jiménez señaló que “hoy no es un buen día, en términos de imagen, ni para España ni para Cataluña ni para la democracia ni para sus instituciones”, por el “espectáculo” de esta mañana a las puertas del tribunal antes del juicio.En este sentido, señaló que con lo ocurrido “nadie gana y todos perdemos” porque “tan malo y dañino para la imagen del país y de nuestra democracia es que un expresidente tenga que desfilar por los juzgados por desobedecer al Tribunal Constitucional, como la convocatoria de ciudadanos a las puertas de un tribunal, lo que solo puede responder a una estrategia de confrontación de legitimidades y de enfrentamiento que nada ayuda al indispensable proceso de recuperación del diálogo institucional y el respeto entre las instituciones”.En esta línea, el portavoz socialista defendió que “jamás se debe politizar la Justicia”, y que ellos lo hubieran hecho de otra manera, pero habiendo actuado la justicia solo cabe “respetar y acatar sus procedimientos y pronunciamientos, no cabe otra cosa en un Estado de Derecho.”Por ello, desde el PSOE exigen que “respeto a la ley” e insisten en que “nada va a ser posible en España al margen de la ley”. “Hay que hablar claro del denominado ‘procès’. No va a llegar a ninguna parte porque se plantea por parte de sus promotores al margen del ordenamiento jurídico y la Constitución”, destacó Jiménez. Para finalizar, el portavoz de la Gestora pidió que “se pongan fin a este deriva y que se asuma, como es imprescindible hacer en un Estado de Derecho, que cualquier proceso político tiene que hacerse desde el diálogo institucional, desde una profunda y sincera voluntad de entendimiento y como no puede ser de otra manera, desde el más escrupuloso respeto a la ley y a nuestra Carta Magna”.