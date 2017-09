CCOO pide a Dancausa que los policías locales puedan actuar en municipios cercanos durante fiestas

Etiquetas

CCOO de Madrid ha pedido este lunes a la Delegación del Gobierno en Madrid y al Gobierno central que cambien sus políticas de seguridad en la región y que permitan la "actuación puntual" de policías locales en municipios cercanos durante la celebración de fiestas.

En un comunicado, el sindicato ha criticado que el departamento que dirige Concepción Dancausa en junio de este año negó a los ayuntamientos la posibilidad de que policías locales actúen de "forma puntual y extraordinaria" en otros municipios de la región, al objeto de colaborar en materia de seguridad en periodo de fiestas patronales.

"La Delegación no solo prohibió estos acuerdos sino que respondió a los ayuntamientos que solicitaron los permisos en la forma legalmente establecida, que el intercambio de policías entre consistorios 'no son conformes con la normativa estatal', hecho que no es cierto porque se lleva realizando desde hace muchos años y hasta ahora no ha habido ningún problema", ha explicado CCOO.

A su vez, el sindicato ha apuntado que la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, manifestó "que una fiesta no es una situación de urgencia y que la Abogacía del Estado había dicho que era ilegal que policías locales participaran en los dispositivos de seguridad de otros municipios".

Además, se indicó a los alcaldes que decidieron prestarse agentes de policía durante las fiestas que podrían incurrir en un "delito de prevaricación administrativa" y que los agentes que lo hicieran también podrían ser sancionados e incluso detenidos.

Además, el departamento gubernamental recurrió el pacto de colaboración en materia policial entre los ayuntamientos de la capital y de Rivas en el entorno de la Cañada Real Galiana porque, a su juicio, incumplía la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la semana pasada suspender dicha cautelarmente la colaboración sin "prejuzgar el fondo del litigio".

LA FALTA DE AGENTES DURANTE FIESTAS HA GENERADO DOS MUERTES

En relación a la muerte de un joven en San Agustín de Guadalix el pasado sábado, CCOO ha recordado que en septiembre del año pasado ya se produjo una pelea similar durante las fiestas de Torrelaguna que tuvo como resultado el fallecimiento de otro joven de 20 años, lo que suma dos muertes por peleas durante fiestas en municipios madrileños.

"En ese momento se evidenció la falta de efectivos, tanto de Policía Local como de Guardia Civil para hacer frente a los problemas que surgían durante las fiestas en estos y otros pueblos de la región", ha manifestado.

Por otro lado, CCOO ha indicado que estos últimos años han comenzado a proliferar empresas de seguridad privadas que han ofrecido sus servicios y asumido las competencias de la Policía Local. "Parece ser, que en algunos casos, la seguridad se ha cubierto con empresas privadas ante la ausencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de Policías Locales y las trabas de la Delegación del Gobierno", ha expresado.

Por todo ello, el sindicato ha calificado de "negligente" la actitud de Concepción Dancausa al no permitir la colaboración de municipios en materia de seguridad y le ha pedido que reflexione sobre "estas y otras decisiones que han evidenciado un desconocimiento total de la seguridad en la región".