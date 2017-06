CCOO pedirá a empresas de transporte sanitario la eliminación "inmediata" de los dispositivos de localización

Etiquetas

El sindicato CCOO va a pedir a las empresas de transporte sanitario la eliminación "inmediata" de los dispositivos de localización, después de que el Tribunal Supremo haya anulado a instancias de este sindicato los 'dispositivos de localización' "acordados por UGT y las empresas del sector".

Así lo ha indicado el responsable del Sector de Carretera de la FSC-CCOO C-LM, Alfonso Tercero, en la rueda de prensa que ha ofrecido para valorar la decisión del Supremo, en la que ha indicado que van a pedir abordar la nueva situación "en donde debe hacerse que, como señala el Supremo, es en la mesa negociadora del convenio".

"Confiamos en que las empresas, o al menos la UGT, no insistan en reimplantar los dispositivos de localización y podamos erradicar del convenio colectivo esos turnos insufribles para los trabajadores de 24 horas diarias durante cinco días consecutivos; lo que además permitirá recuperar parte del empleo destruido en el sector", ha defendido.

En nota de prensa, CCOO ha indicado que este sistema de trabajo, junto a las "bases a tres" ya anuladas por el TSJC-LM, fueron los mecanismos introducidos en el III Convenio Colectivo del Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha "por la patronal y UGT para facilitar los más de 150 despidos que se produjeron en el sector en los últimos años".

"Acudimos en Casación ante el Supremo para reclamar la anulación de los dispositivos de localización por dos motivos: por el exceso de jornada que a nuestro juicio suponen --disponibilidad total de los trabajadores 24 horas al día durante cinco días consecutivos-- y por haberse pactado su implantación por la UGT y la patronal en la comisión paritaria del convenio, a espaldas de CCOO, que no firmó ese convenio y no formaba parte de la comisión paritaria", ha dicho.

Según el sindicato, el Supremo atiende a la segunda de estas razones, porque UGT y la patronal "atribuyeron a la Comisión Paritaria unas funciones que exceden de las que deberían ser de mera aplicación del convenio colectivo para atribuirle auténticas facultades de negociación, invadiendo las funciones propias de los sujetos con representatividad no firmantes del convenio colectivo (CCOO), pues es obvio que las comisiones creadas por un pacto colectivo no pueden sustituir a los sujetos legitimados para negociar contenidos normativos que no firmaron el convenio, hurtando a dicho sindicato el derecho a la negociación colectiva en la mesa negociadora que es donde deben fijarse las condiciones de trabajo".

"Entendemos que todo lo derivado de aquel acuerdo deviene nulo, por lo que deben eliminarse todos los dispositivos de localización fijados en aquel acuerdo. Y, en consecuencia, las empresas deberán dotar nuevamente a las ambulancias de cuatro trabajadores en lugar de los dos existentes hasta ahora", ha indicado Tercero.

El responsable de CCOO ha lamentado, con todo, que el Tribunal Supremo no haya estimado el otro argumento del sindicato, el exceso de jornada que suponen los 'dispositivos de localización' y que sufren los trabajadores afectados por este sistema de trabajo, que en muchos casos no se encuentran simplemente 'localizables', sino que están en presencia física las 24 horas, bien a disposición de su empresa o bien prestando trabajo efectivo debido al gran número de avisos que atienden.

Por último, Tercero ha indicado que "dada la cercanía de la entrada en funcionamiento de nuevos contratos y condiciones para regular la relación de la Administración con las nuevas empresas adjudicatarias del servicio del transporte sanitario, CCOO va a mantener ante la Administración una posición firme para que vele por que no se pierda un solo puesto de trabajo en el proceso de subrogación, y que se resuelvan procesos aún pendientes como el de Cuenca".