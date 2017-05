El CGPJ aborda este jueves la propuesta del TSJA de desplazar a Sevilla y Málaga las dos nuevas salas

Etiquetas

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abordará este jueves en la reunión de la Comisión Permanente, a partir de las 11,00 horas, la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que se pide el desplazamiento de dos secciones penales de próxima creación a las ciudades de Sevilla y Málaga.

La Sala de Gobierno del TSJA acordó a finales de abril de este año proponer que se desplacen las dos secciones penales que se crearán próximamente a las ciudades de Sevilla y Málaga, asegurando la dotación "suficiente" de magistrados y medios en la Sala Civil y Penal y en las secciones desplazadas.

El Alto Tribunal Andaluz informó de que este acuerdo fue aprobado por 23 votos de los 28 asistentes, ya que cuatro miembros del Pleno no pudieron asistir. Junto a ello, el presidente del TSJA y de la Sala de Gobierno, Lorenzo del Río, anunció un voto particular, al que se han adhirieron tres miembros de la Sala de Gobierno. Un miembro de dicha Sala de Gobierno manifestó su abstención.

En dicho voto particular, Del Río defendió que "no concurren circunstancias objetivas para esa división en el momento actual y no contribuye a una mejor administración de justicia", por lo que "es más razonable constituir una sección de apelación en el seno de la Sala Civil y Penal del TSJA, sin perjuicio de que en el futuro pueda valorarse el desplazamiento".

Este acuerdo, como todos los de la Sala de Gobierno, quedó pendiente de elevarse al CGPJ y, finalmente, se tratará este jueves. Durante este tiempo, el asunto no ha estado libre de polémica sobre si es pertinente o no desplazar estas salas fuera de Granada, ciudad que en la que se ubica la sede del propio TSJA. De hecho, entre los acontecimientos recientes se encuentra una manifestación que protagonizaron miles de vecinos de Granada para "defender una capitalidad judicial intrínseca a la ciudad" y pedir que no se llevasen las salas de Granada.

Fue esta una reivindicación que contó también con los apoyos de la Diputación de Granada y del alcalde de la ciudad de la Alhambra, Francisco Cuenca, que además de participar en la manifestación se desplazó hasta Madrid para mantener una reunión con un representante del CGPJ al que trasladó que "no va a admitir" el desplazamiento a Sevilla o a Málaga de las dos salas de próxima creación.

La Junta de Andalucía también ha defendido la ubicación de las nuevas salas en Granada. Así, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, aseguró hace pocos días que la Junta "es contundente en su defensa de la capitalidad judicial de Granada y entiende el clamor de la ciudadanía y las movilizaciones" a favor de que las dos nuevas secciones de apelación de lo penal se ubiquen en Granada. "No hay circunstancias objetivas que fundamenten el desplazamiento a otras provincias", aseguró, mientras recordaba que "Granada es la sede del TSJA porque así lo determina el Estatuto de Andalucía y hay que contar con el Gobierno andaluz para todo lo que afecte a la demarcación judicial de Andalucía".