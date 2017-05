MADRID. CIFUENTES ASEGURA QUE LAS DENUNCIAS DE LA OPOSICIÓN “PERTENECEN A GOBIERNOS ANTERIORES,

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que respondió hoy a una pregunta del portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, sobre el funcionamiento de la Administración institucional de la Comunidad de Madrid, dijo que esas cuestiones “pertenecen a gobiernos anteriores, nada es de mi gobierno”.“Que bien lo estaremos haciendo cuando no critican nada de la acción del Gobierno” que ella preside”, dijo Cifuentes, quien añadió que “solo hablan de asuntos ocurrido hace años con otros gobiernos”.Recordó que ”sólo llevo 22 meses al frente de la Comunidad” y dijo que “mi máxima prioridad es que todo funciones bien, con razonable eficacia”. Asimismo, calificó de “chocantes” las crítica de Gabilondo, ya que “hace un año tenían -los socialistas- más de 300 cargos públicos imputados por corrupción” y destacó que “se le acumulan los casos”.“Tienen un alcalde imputado, también a Narcis Serra, un vicepresidente, y todo lo relacionado con los Eres, el mayor escándalo habido en España con 855 millones de euros de los parados desaparecidos”.“Son como el maestro Ciruela, que no sabía leer y puso una escuela”, manifestó Cifuentes, quien aseguró que “seguiremos trabajando para mejorar el funcionamiento de la Administración”.Por su parte, Ángel Gabilondo dijo que “las tres grandes empresas de la Comunidad de Madrid que manejan un mayor volumen presupuestario, Canal de Isabel II, Nuevo Arpegio S.A y la Agencia para la Administración Digital, están afectadas por investigaciones que apuntan a desvío de fondos para fines espurios y que benefician, siempre supuestamente, al partido del Gobierno”.Explicó que, además, el antiguo IVIMA está siendo “investigado por la escandalosa venta de viviendas a fondos buitre en 2013 con el aval del Consejo de Gobierno, y la Fundación Arpegio, investigada en el caso Púnica”.Gabilondo señaló que “todas las investigaciones apuntan a que la Administración institucional, a pesar de ser un instrumento que cuenta con casi cinco mil millones de euros para la prestación de servicios, se ha utilizado presuntamente como medio para el desvío de los fondos públicos a intereses privados”.“El problema no está en la existencia de organismos públicos, sino en la concepción que de ellos tienen quienes los gobiernan, al amparo de que tienen menor control presupuestario, cajas separadas, mayor flexibilidad en asuntos de personal y, en algunos casos, se someten a derecho privado”, indicó Gabilondo.Asimismo, recordó a Cifuentes que “son varios los procesos judiciales abiertos que afectan a empresas públicas madrileñas” y señaló que “en la actualidad hay abiertos cuatro procesos judiciales que afectan a la Administración institucional de la Comunidad de Madrid: Gürtel, Púnica, Lezo y Viviendas IVIMA". "Además, Canal de Isabel II, Nuevo Arpegio y la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid son señaladas por sus prácticas presuntamente corruptas durante años", concluyó.