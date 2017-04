CANAL. EL PSOE EXIGE A CIFUENTES QUE EXPLIQUE LA ACTUACIÓN DE LA DIPUTADA Y HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ ANTE LA 'OPERACIÓN LEZO'

Etiquetas

El diputado socialista en la Asamblea de Madrid José Manuel Franco dijo hoy, al conocerse que la UCO grabó al expresidente Ignacio González y a su hermana, la diputada regional Isabel González, una conversación en la que supuestamente estarían intentando entorpecer la 'operación Lezo’ que ha llevado al exmandatario madrileño a prisión, que es “necesario” que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, “dé aclaraciones” sobre este asunto, ya que “afecta a una persona que iba en su lista electoral”.Según publica El Confidencial, Isabel González "conspiró con sus hermanos Ignacio y Pablo para detener las repercusiones de la investigación destapada por la operación Lezo".Franco dijo que “desconoce” si Isabel González tuvo un “papel activo en todo esto”, por lo que “no sabemos si tendrá que dimitir o no”. “Ya veremos cómo se desarrolla todo, pero en principio que se reúna con sus hermanos no sería constitutivo de delito”, consideró Franco, quien destacó que “todo el PP es un lodazal”.Dijo que “habrá que ver si ella ha utilizado sus conocidos y conocimientos en otras instituciones para tener acceso a información que de otra manera no podría obtener” y destacó que “lo más grave sería que hubiese intentado condicionar la actuación de jueces o periodistas para que modulasen sus actuaciones en este tema”.“Eso sí sería grave y motivo de dimisión”, manifestó Franco, quien afirmó que espera que Cifuentes “no pare la dimisión de González por la votación de presupuestos”. Explicó que la semana próxima se celebrará el Pleno de aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2017 y opinó que si dimite antes de esa sesión plenaria no daría tiempo a que otro diputado la sustituyera, lo que crearía un gran problema, ya que no saldrían adelante las cuentas regionales. “Si Cifuentes frena una dimisión por eso, aunque no tenemos pruebas de eso, sería muy grave”, señaló.FAVORECER A SU HERMANOSobre este mismo asunto, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, manifestó que sería “grave que hubiese podido colaborar para favorecer a sus hermanos y tratar de aliviarles las cargas policiales y judiciales”.Tras afirmar que Isabel González “tiene derecho a no declarar contra familiares directos”, dijo que “de ser cierto lo publicado, sería insostenible su permanencia en el Grupo Popular”.Además, indicó que el PP “funciona como una trama organizada y criminal” y que espera que Cifuentes "no frene la dimisión de González para conseguir aprobar sus presupuestos”. “Si esto sucede, se pondría sobre las cuerdas a Ciudadanos, que anunció que venía a regenerar la política y luchar contra la corrupción”, señaló. Por este motivo, instó a Ciudadanos a ser ”valiente” y a “recapacitar” porque “no hay un solo motivo para mantener al PP en el gobierno”.Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, relató que si Isabel González resultara imputada, “pediríamos su dimisión, porque es portavoz adjunta del Grupo Popular”.Por otro lado, fuentes del PP manifestaron que están estudiando la situación y que no han tomado todavía ninguna determinación. Además, el portavoz popular, Enrique Ossorio, "va a hablar" con ella, según las mismas fuentes, que destacaron que "sólo conocemos las informaciones periodísticas y, a día de hoy, no está imputada".