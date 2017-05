MADRID. CIFUENTES NO PEDIRÁ A LA HERMANA DE IGNACIO GONZÁLEZ QUE DIMITA SI NO ES IMPUTADA

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó este martes que no pedirá a la diputada autonómica Isabel González, hermana del expresidente Ignacio, que entregue su acta si no es formalmente imputada de ningún delito, porque “sería una cosa muy injusta”.Cifuentes descartó la posibilidad de pedir la dimisión de González en declaraciones a los periodistas al término del acto oficial de conmemoración del Dos de Mayo en la sede de Presidencia del Gobierno autonómico.Preguntada al respecto, la presidenta madrileña dio testimonio de que González le había “negado absolutamente que interviniera o conspirara para eludir la acción de la justicia” en la reunión que mantuvo con sus dos hermanos tras saltar a la actualidad la operación judicial contra ellos por presuntos delitos de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II. Aquel encuentro habría sido “una reunión entre hermanos ante una situación complicada”, pero “ningún intento de obstaculizar la acción de la justicia”.Cifuentes recordó que Isabel González “no está investigada” en el sumario de la ‘Operación Lezo’ y deslizó su sospecha de que, “si el juez Velasco hubiera visto algo que la implicara, la habría imputado”. Por tanto zanjó: “No voy a pedir su dimisión”.La presidenta del PP de Madrid reivindicó que el partido tiene en la región “un código ético muy estricto”, pues no se limita a apartar a los cargos cuando se abra juicio oral, sino que basta con que se le impute. “Nosotros hemos puesto el listón mucho más alto. Vamos mucho más allá que el resto de partidos, pero tiene que haber unos mínimos”, se justificó, puntualizando que esos mínimos los tiene que marcar un juez.“Si el juez dijera que va a ser investigada, actuaríamos. Pero, si no, sería una cosa muy injusta que se le pidieran responsabilidades por actuaciones de su familia”, argumentó Cifuentes.