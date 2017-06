MADRID. PODEMOS Y CIUDADANOS ACUSAN A CIFUENTES DE RECURRIR A EMPLEADOS PÚBLICOS PARA TEMAS PERSONALES

Etiquetas

Los portavoces de Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta e Ignacio Aguado, respectivamente, arremetieron hoy contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en el Pleno parlamentario por entender que ha recurrido a empleados públicos para resolver asuntos personales.Aguado, que preguntó a Cifuentes por su valoración de la actuación de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, criticó el hecho de que la mandataria haya pedido un informe a los servicios jurídicos de la Administración autonómica para “intentar quitar peso” al documento de la UCO en el que aparece ella como partícipe de la supuesta adjudicación irregular del servicio de cafetería del Parlamento regional al empresario Arturo Fernández.Consideró “no legal” recurrir a los servicios jurídicos para “temas propios”, porque “no lo puede hacer”, y destacó que “eso ya lo hacía” el expresidente Ignacio González.Aguado afirmó que la UCO “dice que de forma indubitada” Cifuentes participó de “manera directa” en las “irregularidades” del contrato de la cafetería de la Asamblea. Asimismo, señaló que le preocupa que Cifuentes dude de la Guardia Civil y señaló que es “poco elegante” que lo haga habiendo sido delegada del Gobierno y le dijo que “el cortijo se acabó”.Por su parte, Lorena Ruiz-Huerta, que preguntó a Cifuentes por su valoración de la personación de la Comunidad en el caso ´Púnica’ e indicó que desde que se levantó el secreto de sumario “no han realizado ninguna acción procesal ni diligencia” al respecto.Tras criticar que pidiera un documento a los servicios jurídicos de la Comunidad para, según afirmó la diputada de Podemos, exculparla, afirmó que “ningún juez ha dicho por escrito que no tenga responsabilidad” en el caso de la cafetería de la Asamblea. También preguntó a Cifuentes si se querellara contra los periodistas “como hacía Ignacio González. Además, reiteró su acusación de “usar recursos públicos para defenderse” y dijo que si no tiene medios, que vaya al “turno de oficio”.TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓNCristina Cifuentes echó en cara a la oposición que aborde el asunto de la cafetería de la Asamblea cuando se va a tratar mañana en la comisión sobre corrupción política.Calificó de “tribunal de la inquisición” la comisión de mañana y señaló que la oposición utiliza este asunto para “sacar rentabilidad política” y aseguró que el juez y el fiscal “dicen que no hay nada” y que “jamás ha desprestigiado” a la Guardia Civil.Finalmente, manifestó que es “mezquino querer sacar rentabilidad” de este asunto y explicó que hizo una “consulta al abogado general de la Comunidad para resolver dudas jurídicas”.